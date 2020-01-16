В Николаеве произошла перестрелка, двое мужчин пострадали: фото

Накануне в Николаеве две группы молодых людей устроили столкновение на улице. Словесная перепалка переросла в стрельбу, в результате которой пострадали двое мужчин.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, перед этим между двумя группами молодых людей возник конфликт, поэтому они решили встретиться и поговорить.

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От одной из сторон конфликта пришли трое мужчин, с другой – четверо.

Впоследствии разговор перерос в ссору. Один из участников ссоры достал травматический пистолет и выстрелил в оппонентов. Двое мужчин получили телесные повреждения. Между тем, злоумышленники скрылись с места происшествия на авто Mercedes Benz A 160.

Полиция уже нашла авто вместе с одним из участников событий. А также в помойке нашли и оружие. Жизни пострадавших ничего не угрожает.



Правоохранители нашли в помойке оружие

На месте происшествия продолжают работать полицейские. Правоохранители продолжают устанавливать местонахождение злоумышленников. Тому, кто применил оружие, теперь грозит от 3 до 7 лет тюрьмы за хулиганство.



Полиция продолжает устанавливать местонахождение злоумышленников