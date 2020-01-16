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      У Миколаєві сталася стрілянина, двоє чоловіків постраждали: фото

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      Стрілянина в Миколаєві / novosti-n.org

      Напередодні у Миколаєві дві групи молодиків влаштували сутички на вулиці. Словесна перепалка переросла в стрілянину, внаслідок якої постраждали двоє чоловіків.

      Як повідомляє пресслужба Нацполіції, попередньо між двома групами молодиків виник конфлікт, тому вони вирішили зустрітись і поговорити.

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      Від однієї зі сторін конфлікту прийшло троє чоловіків, з іншої – четверо. 

      Згодом розмова переросла у сварку. Один з учасників сварки дістав травматичний пістолет і вистрілив в опонентів. Двоє чоловіків отримали тілесні ушкодження. Тим часом, зловмисники втекли з місця події на авто Mercedes Benz A 160.

      Поліція вже знайшла авто разом з одним із учасників подій. А також у смітнику знайшли і зброю. Життю постраждалих нічого не загрожує. 

      стрілянина в миколаєві
      Правоохоронці знайшли у смітнику зброю

      На місці події продовжують працювати поліцейські. Наразі правоохоронці продовжують встановлювати місце перебування зловмисників. Тому, хто застосував зброю тепер загрожує від 3 до 7 років в'язниці за хуліганство.

      стрілянина в миколаєві
      Поліція продовжує встановлювати місце перебування зловмисників

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Зброя Кримінальні новини Новини Миколаєва Кримінал
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