У Миколаєві сталася стрілянина, двоє чоловіків постраждали: фото

Напередодні у Миколаєві дві групи молодиків влаштували сутички на вулиці. Словесна перепалка переросла в стрілянину, внаслідок якої постраждали двоє чоловіків.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції, попередньо між двома групами молодиків виник конфлікт, тому вони вирішили зустрітись і поговорити.

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Від однієї зі сторін конфлікту прийшло троє чоловіків, з іншої – четверо.

Згодом розмова переросла у сварку. Один з учасників сварки дістав травматичний пістолет і вистрілив в опонентів. Двоє чоловіків отримали тілесні ушкодження. Тим часом, зловмисники втекли з місця події на авто Mercedes Benz A 160.

Поліція вже знайшла авто разом з одним із учасників подій. А також у смітнику знайшли і зброю. Життю постраждалих нічого не загрожує.



Правоохоронці знайшли у смітнику зброю

На місці події продовжують працювати поліцейські. Наразі правоохоронці продовжують встановлювати місце перебування зловмисників. Тому, хто застосував зброю тепер загрожує від 3 до 7 років в'язниці за хуліганство.



Поліція продовжує встановлювати місце перебування зловмисників