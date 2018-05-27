В Николаеве расследуют загадочную смерть супругов

В Николаеве полиция расследует загадочную смерть супругов пенсионеров. Следов проникновения в жилище не обнаружено, но тела погибших имеют внешние признаки насильственной смерти.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

27 мая около 11:10 в квартире по проспекту Мира в Ингульском районе женщина обнаружила мертвыми своих родителей, о чем сообщила медикам и полицейским. Тела 80-летней домовладелицы и ее 82-летнего мужа имели внешние признаки насильственной смерти,

– говорится в сообщении полиции.

Однако в полиции отмечают, что следов проникновения в жилище не обнаружено. Порядок вещей в квартире не нарушен.



Причину смерти супругов установит судебно-медицинская экспертиза. Сейчас сотрудники полиции проводят первоочередные следственные действия.



Следователями Ингульского отдела полиции проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство", во время которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.



Санкция указанной статьи предусматривает до пятнадцати лет заключения или пожизненное лишение свободы.