В Николаеве расследуют загадочную смерть супругов
В Николаеве полиция расследует загадочную смерть супругов пенсионеров. Следов проникновения в жилище не обнаружено, но тела погибших имеют внешние признаки насильственной смерти.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
27 мая около 11:10 в квартире по проспекту Мира в Ингульском районе женщина обнаружила мертвыми своих родителей, о чем сообщила медикам и полицейским. Тела 80-летней домовладелицы и ее 82-летнего мужа имели внешние признаки насильственной смерти,
– говорится в сообщении полиции.
Однако в полиции отмечают, что следов проникновения в жилище не обнаружено. Порядок вещей в квартире не нарушен.
Причину смерти супругов установит судебно-медицинская экспертиза. Сейчас сотрудники полиции проводят первоочередные следственные действия.
Следователями Ингульского отдела полиции проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство", во время которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.
Санкция указанной статьи предусматривает до пятнадцати лет заключения или пожизненное лишение свободы.