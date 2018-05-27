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У Миколаєві розслідують загадкову смерть подружжя

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У Миколаєві розслідують загадкову смерть подружжя
У Миколаєві розслідують загадкову смерть подружжя / ілюстративне фото

У Миколаєві поліція розслідує загадкову смерть подружжя пенсіонерів. Слідів проникнення до житла не виявлено, але тіла загиблих мають зовнішні ознаки насильницької смерті.

Про це повідомляє прес-служба поліції. 

27 травня близько 11:10 в квартирі по проспекті Миру в Інгульському районі жінка виявила мертвими своїх батьків, про що повідомила медиків та поліцейських. Тіла 80-річної домовласниці та її 82-річного чоловіка мали зовнішні ознаки насильницької смерті,
– йдеться у повідомленні поліції. 

Проте у поліції зазначають, що слідів проникнення до житла не виявлено. Порядок речей у квартирі не порушений.

Причину смерті подружжя встановить судово-медична експертиза. Зараз співробітники поліції проводять першочергові слідчі дії.

Слідчими Інгульського відділу поліції проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України "Умисне вбивство", під час якого будуть встановлені усі обставини події.

Санкція зазначеної статті передбачає до п'ятнадцяти років ув'язнення або довічне позбавлення волі.

Теги: Поліція Кримінальні новини Новини Миколаєва
Джерело: 24 Канал
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