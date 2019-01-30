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      В Николаеве расстреляли супругов на выходе из суда: фото

      338 Читати новину українською
      В Николаеве расстреляли супругов на выходе из суда
      В Николаеве расстреляли супругов на выходе из суда / mk.npu.gov.ua

      Около 15:00 в Ингульском районе города Николаева возле Ленинского районного суда местный застрелил двух человек.

      Женщина погибла на месте происшествия, а мужчина умер в карете скорой помощи, сообщает полиция Николаевской области.

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      Неизвестный стрелял из охотничьего карабина "Сайга", оружие он оставил на месте преступления.

      вбивство миколаїв

      Место преступления в Николаеве//Фото: НикВести

      Злоумышленника задержал полицейский Ингульского отдела полиции.

      миколаїв вбивство зброя

      Оружие, с помощью которого злоумышленник убил супругов

      Сейчас полицейские работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства. Предварительная квалификация преступления – умышленное убийство.

       

       

      Теги: Новости Украины Жертвы Новости Николаева Криминальные новости Полиция
      Источник: 24 канал
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