В Николаеве расстреляли супругов на выходе из суда: фото
Около 15:00 в Ингульском районе города Николаева возле Ленинского районного суда местный застрелил двух человек.
Женщина погибла на месте происшествия, а мужчина умер в карете скорой помощи, сообщает полиция Николаевской области.
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Неизвестный стрелял из охотничьего карабина "Сайга", оружие он оставил на месте преступления.
Место преступления в Николаеве//Фото: НикВести
Злоумышленника задержал полицейский Ингульского отдела полиции.
Оружие, с помощью которого злоумышленник убил супругов
Сейчас полицейские работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства. Предварительная квалификация преступления – умышленное убийство.
Источник: 24 канал
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