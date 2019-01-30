В Николаеве расстреляли супругов на выходе из суда: фото

Около 15:00 в Ингульском районе города Николаева возле Ленинского районного суда местный застрелил двух человек.

Женщина погибла на месте происшествия, а мужчина умер в карете скорой помощи, сообщает полиция Николаевской области.

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Неизвестный стрелял из охотничьего карабина "Сайга", оружие он оставил на месте преступления.

Место преступления в Николаеве//Фото: НикВести

Злоумышленника задержал полицейский Ингульского отдела полиции.

Оружие, с помощью которого злоумышленник убил супругов

Сейчас полицейские работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства. Предварительная квалификация преступления – умышленное убийство.