У Миколаєві розстріляли подружжя на виході з суду: фото
Близько 15:00 в Інгульському районі міста Миколаєва біля Ленінського районного суду місцевий застрелив двох людей.
Жінка загинула на місці події, а чоловік помер у кареті швидкої допомоги, повідомляє поліція Миколаївської області.
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Невідомий стріляв з мисливського карабіна "Сайга", зброю він залишив на місці злочину.
Місце злочину у Миколаєві//Фото: НикВести
Зловмисника затримав поліцейський Інгульского відділу поліції.
Зброя, за допомогою якої зловмисник убив подружжя
Наразі поліцейські працюють на місці події та з'ясовують усі обставини. Попередня кваліфікація злочину – умисне вбивство.
Джерело: 24 канал
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