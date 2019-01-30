17:02
30 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Космічні ідеї Росії. Легалізація чиновницької корупції
      Вєсті Кремля
      22:26, 29 січня
      Вєсті.UA: Ляшко на нових колесах. Мажорна Богословська
      Вєсті.UA
      20:31, 29 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      У Миколаєві розстріляли подружжя на виході з суду: фото

      1209 Читать новость на русском
      У Миколаєві розстріляли подружжя на виході з суду
      У Миколаєві розстріляли подружжя на виході з суду / mk.npu.gov.ua

      Близько 15:00 в Інгульському районі міста Миколаєва біля Ленінського районного суду місцевий застрелив двох людей.

      Жінка загинула на місці події, а чоловік помер у кареті швидкої допомоги, повідомляє поліція Миколаївської області.

      Читайте також: Жорстоке побиття 6-річного хлопчика на Вінничині: як покарають батька

      Невідомий стріляв з мисливського карабіна "Сайга", зброю він залишив на місці злочину.

      вбивство миколаїв
      Місце злочину у Миколаєві//Фото: НикВести

      Зловмисника затримав поліцейський Інгульского відділу поліції.

      миколаїв вбивство зброя
      Зброя, за допомогою якої зловмисник убив подружжя

      Наразі поліцейські працюють на місці події та з'ясовують усі обставини. Попередня кваліфікація злочину – умисне вбивство.
       

       

      Теги: Новини України Поліція Кримінальні новини Новини Миколаєва Жертви
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Які зміни чекають в лютому: валютні спрощення, нові платіжки та сервіс
      сьогодні , 16:00 Які зміни чекають в лютому: валютні спрощення, нові платіжки та сервіс
      Яніна Ткачук 357
      Электронная медицина в режиме "Smart-city"
      сьогодні , 15:00 Электронная медицина в режиме "Smart-city"
      Максим Єфімов 488
      Боротьба з корупцією в Україні: що не так у риториці Порошенка
      сьогодні , 13:00 Боротьба з корупцією в Україні: що не так у риториці Порошенка
      Олександра Дрік 779
      Інформаційна гігієна: 15 правил боротьби з фейками
      сьогодні , 12:03 Інформаційна гігієна: 15 правил боротьби з фейками
      Блог Медіа 283
      Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
      сьогодні , 11:25 Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
      12406
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі
       11 січня , 20:53
      Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні
       23 січня , 07:02
      Екс-форвард збірної України відзначився черговим голом – він серед найкращих снайперів іноземного чемпіонату
       3 грудня 2018 , 13:00
      Шахраї пропонують допомогу у розмитненні "євроблях"
       3 грудня 2018 , 16:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук