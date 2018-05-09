В Николаеве соратнику Медведчука подсунули вместо микрофона фаллоимитатор: появилось видео

Депутату Николаевской области Максиму Невинчанному во время интервью местным телеканалам подсунули вместо микрофона фаллоимитатор.

Инцидент произошел в среду, 9 мая, сразу после возложения цветов к памятнику героям.

Когда журналисты записывали комментарий, руководителю партийной организации Медведчука Максиму Невинчанному подсунули вместо микрофона фаллоимитатор.

В сети комментируют, что "не такую картинку ждали российские СМИ увидеть сегодня".

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Смотрите видео интервью николаевского депутата:

Отметим, что и других депутатов от "Оппоблока" Николая Кравченко и Владимира Фроленка, которые шли в "Бессмертном полку", облили кефиром. На что Кравченко спокойно ответил, что отнесет испорченный костюм в химчистку.

Депутатов николаевского облсовета облили кефиром / Depo.Николаев