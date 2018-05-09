У Миколаєві соратнику Медведчука підсунули фалоімітатор замість мікрофона: з'явилось відео
Депутату Миколаївської області Максиму Невінчанному під час інтерв'ю місцевим телеканалам, підсунули фалоімітатор замість мікрофона.
Інцидент стався у середу, 9 травня, відразу після покладання квітів до пам'ятника героям.
Коли журналісти записували коментар, керівнику партійної організації Медведчука Максиму Невінчанному підсунули фалоімітатор замість мікрофона.
У мережі коментують, що "не таку картинку чекали російські ЗМІ побачити сьогодні".
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Дивіться відео інтерв'ю миколаївського депутата:
Зазначимо, що й інших депутатів від "Опоблоку" Миколу Кравченка і Володимира Фроленка, які йшли в "Безсмертному полку", облили кефіром. На що Кравченко спокійно відповів, що віднесе зіпсований костюм в хімчистку.
Депутатів миколаївської облради облили кефіром / Depo.Миколаїв