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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Миколаєві соратнику Медведчука підсунули фалоімітатор замість мікрофона: з'явилось відео

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У Миколаєві Невінчанному підсунули фалоімітатор замість мікрофона: з'явилось відео
У Миколаєві Невінчанному підсунули фалоімітатор замість мікрофона: з'явилось відео / Скріншот з відео

Депутату Миколаївської області Максиму Невінчанному під час інтерв'ю місцевим телеканалам, підсунули фалоімітатор замість мікрофона.

Інцидент стався у середу, 9 травня, відразу після покладання квітів до пам'ятника героям.

Коли журналісти записували коментар, керівнику партійної організації Медведчука Максиму Невінчанному підсунули фалоімітатор замість мікрофона.

У мережі коментують, що "не таку картинку чекали російські ЗМІ побачити сьогодні".

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Дивіться відео інтерв'ю миколаївського депутата:

Зазначимо, що й інших депутатів від "Опоблоку" Миколу Кравченка і Володимира Фроленка, які йшли в "Безсмертному полку", облили кефіром. На що Кравченко спокійно відповів, що віднесе зіпсований костюм в хімчистку.

Депутатів миколаївської облради облили кефіром / Depo.Миколаїв

Теги: Новини України Новини Миколаєва Віктор Медведчук Миколаївська область
Джерело: 24 Канал
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