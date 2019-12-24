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      В Николаеве списки должников за тепло "вывесили" на билборды

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      Должников "вывесили" на билборды / Фейсбук Николаевоблтеплоэнерго

      Борьбу со злостными неплательщиками за тепло начали в Николаеве нестандартным способом: в разных районах города разместили 5 билбордов с адресами должников и суммами задолженности. Билборды обещают обновлять ежемесячно.

      Билборды с призывом "От вашей уплаты зависит тепло в квартирах" разместило в городе Областное коммунальное предприятие "Николаевоблтеплоэнерго". Об этом само предприятие сообщило в фейсбуке.

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      5 баннеров с адресами и суммами долга за теплоснабжение, которые обещают обновлять ежемесячно, поставили в районе автовокзала, на остановках Школьная, Генерала Карпенко, проспект Мира, 30 и перекрестке улиц Садовая и Пограничная.

      Смотрите фото из Николаева, где вывесили билборды с должниками:

       

       

      Если верить информации с билбордов, рекордное неуплата – более 63 тысяч гривен. Также немало сумм в 30, 40 и 50 тысяч.

      Какие методы борьбы с неплательщиками предусматривает закон

      Схему работы государственного предприятия можно разделить на три этапа:

      • Первый этап: инспекторы или автоматизированная система по телефону извещает должников о претензии.
      • Второй этап: обращение в суд с заявлением о взыскании долга.
      • Третий этап: принудительное взыскание долга через исполнительную службу.

      Заметим, что долги могут списать:

      • В первую очередь за деньги с банковских счетов должника,
      • Во вторую очередь путем реализации движимого имущества (автомобилей, техники, ценных бумаг, ювелирных изделий и так далее).
      • И только в крайнем случае исполнитель опишет дом, квартиру или земельный участок.

      Законно ли вывесили билборды с должниками? Персональных данных на билбордах нет. Однако есть адреса, а по адресам должников можно узнать их фамилии из списков, что есть в свободном доступе в интернете.

      В ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" называют эти билборды социальной рекламой и комментируют ситуацию только так: "Размещение социальной рекламы является бесплатным и согласовано департаментом архитектуры и градостроительства Николаевского городского совета".

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      Теги: Новости Украины
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