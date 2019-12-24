В Николаеве списки должников за тепло "вывесили" на билборды

Борьбу со злостными неплательщиками за тепло начали в Николаеве нестандартным способом: в разных районах города разместили 5 билбордов с адресами должников и суммами задолженности. Билборды обещают обновлять ежемесячно.

Билборды с призывом "От вашей уплаты зависит тепло в квартирах" разместило в городе Областное коммунальное предприятие " Николаевоблтеплоэнерго ". Об этом само предприятие сообщило в фейсбуке.

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5 баннеров с адресами и суммами долга за теплоснабжение, которые обещают обновлять ежемесячно, поставили в районе автовокзала, на остановках Школьная, Генерала Карпенко, проспект Мира, 30 и перекрестке улиц Садовая и Пограничная.

Смотрите фото из Николаева, где вывесили билборды с должниками:

Если верить информации с билбордов, рекордное неуплата – более 63 тысяч гривен. Также немало сумм в 30, 40 и 50 тысяч.

Какие методы борьбы с неплательщиками предусматривает закон

Схему работы государственного предприятия можно разделить на три этапа:

Первый этап: инспекторы или автоматизированная система по телефону извещает должников о претензии.

Второй этап: обращение в суд с заявлением о взыскании долга.

Третий этап: принудительное взыскание долга через исполнительную службу.

Заметим, что долги могут списать:

В первую очередь за деньги с банковских счетов должника,

Во вторую очередь путем реализации движимого имущества (автомобилей, техники, ценных бумаг, ювелирных изделий и так далее).

И только в крайнем случае исполнитель опишет дом, квартиру или земельный участок.