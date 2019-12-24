У Миколаєві списки боржників за тепло "вивісили" на білборди
Боротьбу зі злісними неплатниками за тепло розпочали у Миколаєві у нестандартний спосіб: у різних районах міста розмістили 5 білбордів з адресами боржників та сумами заборгованості. Білборди обіцяють оновлювати щомісяця.
Білборди із закликом "Від вашої сплати залежить тепло у квартирах" розмістило в місті Обласне комунальне підприємство "Миколаївоблтеплоенерго". Про це саме підприємство повідомило у фейсбуці.
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5 банерів з адресами й сумами боргу за теплопостачання, які обіцяють оновлювати щомісяця, поставили в районі автовокзалу, на зупинках Шкільна, Генерала Карпенко, проспект Миру, 30 і перехресті вулиць Садова та Прикордонна.
Дивіться фото з Миколаєва, де вивісили білборди з боржниками:
Якщо вірити інформації з білбордів, рекордна несплата – понад 63 тисячі гривень. Також чимало сум у 30, 40 і 50 тисяч.
Які методи боротьби з неплатниками передбачає закон
Схему роботи державного підприємства можна поділити на три етапи:
- Перший етап: інспектори або автоматизована система телефоном сповіщає боржників про претензії.
- Другий етап: звернення до суду із заявою про стягнення боргу.
- Третій етап: примусове стягнення боргу через виконавчу службу.
Зауважимо, що борги можуть списати:
- У першу чергу за гроші з банківських рахунків боржника,
- У другу чергу шляхом реалізації рухомого майна (автомобілів, техніки, цінних паперів, ювелірних виробів тощо).
- І лише в крайньому разі виконавець опише будинок, квартиру чи земельну ділянку.
Чи законно вивісили білборди з боржниками?Персональних даних на білбордах немає. Однак є адреси, а за адресами боржників можна дізнатися їхні прізвища з реєстрів, що є у вільному доступі в інтернеті.
У ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" називають ці білборди соціальною рекламою та коментують ситуацію лише так: "Розміщення соціальної реклами є безкоштовним та погоджено департаментом архітектури та містобудування Миколаївської міської ради".