У Миколаєві списки боржників за тепло "вивісили" на білборди

Боротьбу зі злісними неплатниками за тепло розпочали у Миколаєві у нестандартний спосіб: у різних районах міста розмістили 5 білбордів з адресами боржників та сумами заборгованості. Білборди обіцяють оновлювати щомісяця.

Білборди із закликом "Від вашої сплати залежить тепло у квартирах" розмістило в місті Обласне комунальне підприємство "Миколаївоблтеплоенерго". Про це саме підприємство повідомило у фейсбуці.

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5 банерів з адресами й сумами боргу за теплопостачання, які обіцяють оновлювати щомісяця, поставили в районі автовокзалу, на зупинках Шкільна, Генерала Карпенко, проспект Миру, 30 і перехресті вулиць Садова та Прикордонна.

Дивіться фото з Миколаєва, де вивісили білборди з боржниками:

Якщо вірити інформації з білбордів, рекордна несплата – понад 63 тисячі гривень. Також чимало сум у 30, 40 і 50 тисяч.

Які методи боротьби з неплатниками передбачає закон

Схему роботи державного підприємства можна поділити на три етапи:

Перший етап: інспектори або автоматизована система телефоном сповіщає боржників про претензії.

Другий етап: звернення до суду із заявою про стягнення боргу.

Третій етап: примусове стягнення боргу через виконавчу службу.

Зауважимо, що борги можуть списати:

У першу чергу за гроші з банківських рахунків боржника,

У другу чергу шляхом реалізації рухомого майна (автомобілів, техніки, цінних паперів, ювелірних виробів тощо).

І лише в крайньому разі виконавець опише будинок, квартиру чи земельну ділянку.

Чи законно вивісили білборди з боржниками?Персональних даних на білбордах немає. Однак є адреси, а за адресами боржників можна дізнатися їхні прізвища з реєстрів, що є у вільному доступі в інтернеті.



У ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" називають ці білборди соціальною рекламою та коментують ситуацію лише так: "Розміщення соціальної реклами є безкоштовним та погоджено департаментом архітектури та містобудування Миколаївської міської ради".