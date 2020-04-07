В Николаеве стреляли в бизнесмена Мультика: полиция назвала версии покушения

В Николаеве 6 апреля стреляли в бизнесмена Михаила Титова по кличке "Мультик". Полицейские обнаружили оружие, из которого стреляли, нашли место засады киллера и назвали версии покушения на убийство.

О расследовании покушения на жизнь бизнесмена Титова рассказали в телеграме МВД.

Обратите внимание Покушение на бизнесмена "Мультика": появилось видео с места инцидента

Полицейские установили место засады предполагаемого снайпера и оружие. Правоохранители отметили, что карабин похитили в 2018 году, до того он принадлежал частному лицу.



Оружие, из которого стреляли в Титова / Пресс-служба Нацполиции



Место засады киллера / Пресс-служба Нацполиции

Произошедшее квалифицировали по статье "совершение умышленного убийства из корыстных побуждений".

Также правоохранители назвали основные версии покушения:

преступление могло быть совершено на почве мести;

покушение связано с переделом криминальных сфер влияния в регионе;

поводом стала конкуренция в бизнесе;

покушение на убийство совершили из-за невозвращенных долгов, либо на почве неприязненных отношений;

преступление совершили на заказ.

Сейчас полиция проверяет все возможные версии совершения преступления. Полицейские продолжают искать злоумышленников: как возможного заказчика, так и исполнителей. Потерпевший находится в реанимации под наблюдением полицейских.

Видео с места покушения на бизнесмена Титова по кличке "Мультик"

Что известно о покушении на Титова

В Николаеве в бизнес-центре "Техноконтракт" днем 6 апреля произошла стрельба.

Во время инцидента выстрелом в голову ранили бизнесмена, криминального авторитета Михаила Титова.

По информации местных СМИ, пуля попала Титову в шею, рядом с ухом, срикошетила от позвоночника и разбила часть нижней челюсти. В результате он потерял много крови.

Стрелок, вероятно, скрылся на автомобиле темного цвета с европейскими номерами регистрации. В городе объявили план "Перехват".

Что известно о Михаиле Титове "Мультике"? Николаевский бизнесмен Михаил Титов, более известный как криминальный авторитет "Мультик". Был осужден за двойное убийство. В конце 90-х годов с особой жестокостью убил двоих других криминальных авторитетов, которые приехали работать на его территории. Его посадили.



После выхода из тюрьмы "Мультик" снова взялся за старое. Его связывали с рэкетом, хищениями государственного имущества, рейдерскими атаками на бизнес, вымогательством и даже торговлей наркотиками. Титова боялись даже чиновники, и он легко "отжимал" бизнес у николаевских предпринимателей.



В августе 2017 года "Мультика" задержали. Юрий Луценко, на то время глава ГПУ, лично поздравлял прокуроров, которые отличились в расследовании уголовных происшествий Титова и дарил им именные часы. Однако сидел Титов недолго. В ноябре 2018 года суд изменил ему меру пресечения и отпустил из СИЗО под домашний арест.