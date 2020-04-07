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      У Миколаєві стріляли у бізнесмена "Мультика": поліція назвала версії замаху

      - Читать новость на русском
      Замах на бізнесмена Мультика: поліція назвала версії / novosti-n.org

      У Миколаєві 6 квітня стріляли у бізнесмена Михайла Тітова на прізвисько "Мультик". Поліцейські виявили зброю, з якої стріляли, знайшли місце засідки кілера та назвали версії замаху на вбивство.

      Про розслідування замаху на життя бізнесмена Тітова розповіли у телеграмі МВС.

      Зверніть увагу Замах на бізнесмена "Мультика": з’явилось відео з місця інциденту

      Поліцейські встановили місце засідки ймовірного снайпера та зброю. Правоохоронці зазначили, що карабін викрали у 2018 році, до того належав приватній особі.


      Зброя, з якої стріляли у Тітова / Пресслужба Нацполіції


      Місце засідки кілера / Пресслужба Нацполіції

      Подію кваліфікували за статтею "скоєння умисного вбивства з корисливих мотивів".

      Також правоохоронці назвали основні версії замаху:

      • злочин міг бути скоєний на ґрунті помсти;
      • замах пов’язаний з перерозподілом кримінальних сфер впливу в регіоні;
      • приводом стала конкуренція в бізнесі;
      • замах на вбивство вчинили через неповернених боргів або на ґрунті неприязних відносин;
      • злочин скоїли на замовлення.

      Наразі поліція перевіряє усі можливі версії скоєння злочину. Поліцейські продовжують шукати зловмисників: як можливого замовника, так і виконавців. Потерпілий перебуває в реанімації під наглядом поліцейських.

      Відео з місця замаху на бізнесмена Тітова на прізвисько "Мультик

      Що відомо про замах на Тітова

      • У Миколаєві в бізнес-центрі "Техноконтракт" вдень 6 квітня сталася стрілянина.
      • Під час інциденту пострілом в голову поранили бізнесмена, кримінального авторитета Михайла Тітова.
      • За інформацією місцевих ЗМІ, куля потрапила Тітову в шию, поблизу вуха, відрикошетила від хребта та розтрощила частину нижньої щелепи. У результаті він втратив багато крові.
      • Стрілець, ймовірно, втік на автомобілі темного кольору з європейськими номерами реєстрації. У місті оголосили план "Перехоплення".

      Що відомо про Михайла Тітова "Мультика"? Миколаївський бізнесмен Михайло Тітов, більш відомий як кримінальний авторитет "Мультик". Був засуджений за подвійне вбивство. Наприкінці 90-х років з особливою жорстокістю вбив двох інших кримінальних авторитетів, які приїхали працювати на його території. Його ув'язнили.

      Після виходу з тюрми "Мультик" знову взявся за старе. Його пов'язували з рекетом, розкраданням державного майна, рейдерськими атаками на бізнес, вимаганням та навіть торгівлею наркотиками. Тітова боялись навіть чиновники і він легко "віджимав" бізнес у миколаївських підприємців. 

      У серпні 2017 року "Мультика" затримали. Очільник ГПУ у той час Юрій Луценко особисто вітав прокурорів, які відзначилися в розслідуванні кримінальних пригод Тітова і дарував їм іменні годинники. Однак сидів Тітов не довго. У листопаді 2018 року суд змінив йому запобіжний захід і відпустив його із СІЗО під домашній арешт.

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини Миколаєва Міністерство внутрішніх справ Розслідування Поліція Михайло Тітов "Мультик"
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