У Миколаєві стріляли у бізнесмена "Мультика": поліція назвала версії замаху

У Миколаєві 6 квітня стріляли у бізнесмена Михайла Тітова на прізвисько "Мультик". Поліцейські виявили зброю, з якої стріляли, знайшли місце засідки кілера та назвали версії замаху на вбивство.

Про розслідування замаху на життя бізнесмена Тітова розповіли у телеграмі МВС.

Зверніть увагу Замах на бізнесмена "Мультика": з’явилось відео з місця інциденту

Поліцейські встановили місце засідки ймовірного снайпера та зброю. Правоохоронці зазначили, що карабін викрали у 2018 році, до того належав приватній особі.



Зброя, з якої стріляли у Тітова / Пресслужба Нацполіції



Місце засідки кілера / Пресслужба Нацполіції

Подію кваліфікували за статтею "скоєння умисного вбивства з корисливих мотивів".

Також правоохоронці назвали основні версії замаху:

злочин міг бути скоєний на ґрунті помсти;

замах пов’язаний з перерозподілом кримінальних сфер впливу в регіоні;

приводом стала конкуренція в бізнесі;

замах на вбивство вчинили через неповернених боргів або на ґрунті неприязних відносин;

злочин скоїли на замовлення.

Наразі поліція перевіряє усі можливі версії скоєння злочину. Поліцейські продовжують шукати зловмисників: як можливого замовника, так і виконавців. Потерпілий перебуває в реанімації під наглядом поліцейських.

Відео з місця замаху на бізнесмена Тітова на прізвисько "Мультик

Що відомо про замах на Тітова

У Миколаєві в бізнес-центрі "Техноконтракт" вдень 6 квітня сталася стрілянина.

Під час інциденту пострілом в голову поранили бізнесмена, кримінального авторитета Михайла Тітова.

За інформацією місцевих ЗМІ, куля потрапила Тітову в шию, поблизу вуха, відрикошетила від хребта та розтрощила частину нижньої щелепи. У результаті він втратив багато крові.

Стрілець, ймовірно, втік на автомобілі темного кольору з європейськими номерами реєстрації. У місті оголосили план "Перехоплення".

Що відомо про Михайла Тітова "Мультика"? Миколаївський бізнесмен Михайло Тітов, більш відомий як кримінальний авторитет "Мультик". Був засуджений за подвійне вбивство. Наприкінці 90-х років з особливою жорстокістю вбив двох інших кримінальних авторитетів, які приїхали працювати на його території. Його ув'язнили.



Після виходу з тюрми "Мультик" знову взявся за старе. Його пов'язували з рекетом, розкраданням державного майна, рейдерськими атаками на бізнес, вимаганням та навіть торгівлею наркотиками. Тітова боялись навіть чиновники і він легко "віджимав" бізнес у миколаївських підприємців.



У серпні 2017 року "Мультика" затримали. Очільник ГПУ у той час Юрій Луценко особисто вітав прокурорів, які відзначилися в розслідуванні кримінальних пригод Тітова і дарував їм іменні годинники. Однак сидів Тітов не довго. У листопаді 2018 року суд змінив йому запобіжний захід і відпустив його із СІЗО під домашній арешт.