У Миколаєві стріляли у бізнесмена "Мультика": поліція назвала версії замаху
У Миколаєві 6 квітня стріляли у бізнесмена Михайла Тітова на прізвисько "Мультик". Поліцейські виявили зброю, з якої стріляли, знайшли місце засідки кілера та назвали версії замаху на вбивство.
Про розслідування замаху на життя бізнесмена Тітова розповіли у телеграмі МВС.
Зверніть увагу Замах на бізнесмена "Мультика": з’явилось відео з місця інциденту
Поліцейські встановили місце засідки ймовірного снайпера та зброю. Правоохоронці зазначили, що карабін викрали у 2018 році, до того належав приватній особі.
Зброя, з якої стріляли у Тітова / Пресслужба Нацполіції
Місце засідки кілера / Пресслужба Нацполіції
Подію кваліфікували за статтею "скоєння умисного вбивства з корисливих мотивів".
Також правоохоронці назвали основні версії замаху:
- злочин міг бути скоєний на ґрунті помсти;
- замах пов’язаний з перерозподілом кримінальних сфер впливу в регіоні;
- приводом стала конкуренція в бізнесі;
- замах на вбивство вчинили через неповернених боргів або на ґрунті неприязних відносин;
- злочин скоїли на замовлення.
Наразі поліція перевіряє усі можливі версії скоєння злочину. Поліцейські продовжують шукати зловмисників: як можливого замовника, так і виконавців. Потерпілий перебуває в реанімації під наглядом поліцейських.
Відео з місця замаху на бізнесмена Тітова на прізвисько "Мультик
Що відомо про замах на Тітова
- У Миколаєві в бізнес-центрі "Техноконтракт" вдень 6 квітня сталася стрілянина.
- Під час інциденту пострілом в голову поранили бізнесмена, кримінального авторитета Михайла Тітова.
- За інформацією місцевих ЗМІ, куля потрапила Тітову в шию, поблизу вуха, відрикошетила від хребта та розтрощила частину нижньої щелепи. У результаті він втратив багато крові.
- Стрілець, ймовірно, втік на автомобілі темного кольору з європейськими номерами реєстрації. У місті оголосили план "Перехоплення".
Що відомо про Михайла Тітова "Мультика"? Миколаївський бізнесмен Михайло Тітов, більш відомий як кримінальний авторитет "Мультик". Був засуджений за подвійне вбивство. Наприкінці 90-х років з особливою жорстокістю вбив двох інших кримінальних авторитетів, які приїхали працювати на його території. Його ув'язнили.
Після виходу з тюрми "Мультик" знову взявся за старе. Його пов'язували з рекетом, розкраданням державного майна, рейдерськими атаками на бізнес, вимаганням та навіть торгівлею наркотиками. Тітова боялись навіть чиновники і він легко "віджимав" бізнес у миколаївських підприємців.
У серпні 2017 року "Мультика" затримали. Очільник ГПУ у той час Юрій Луценко особисто вітав прокурорів, які відзначилися в розслідуванні кримінальних пригод Тітова і дарував їм іменні годинники. Однак сидів Тітов не довго. У листопаді 2018 року суд змінив йому запобіжний захід і відпустив його із СІЗО під домашній арешт.
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