В Николаевский зоопарк привезли двух жирафов: милые фото и видео

В Николаевский зверинец из Чехии перевезли двух жирафов – трехлетнего по имени Логан и пятилетнего по прозвищу Нуру. Работники не скрывают волнения, ведь это первые жирафы в этом зоопарке.

"Мы очень много внимания уделяем этим животным. Ведь у нас это впервые, такого опыта еще не было. Но я думаю, что это будет успешно", – говорит работница Николаевского зоопарка Вера Журавлева.

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К этому моменту Николаевский зоопарк готовился долгих 5 лет. Именно тогда его директор Владимир Топчий начал акцию "Папа, я хочу жирафа". В зверинце решили не ждать, пока государство даст деньги на строительство жирафника и объявили о сборе средств.

Когда собрали нужную сумму, заказали проект вольеров и начали искать зоопарк, готовый поделиться животными. Кураторы оттуда очень тщательно изучали условия, в которые будут отправлять своих подопечных.

В Николаевском зоопарке появились жирафы: фото

Чтобы Логану не было грустно, в зоопарк привезли еще и жирафа Нуру. Тот на два года старше. Обоих животных получили в обмен на маленького белого медведя, который родился в Николаеве.

Также зоопарк надеется получить двух слонов. Все – бесплатно, в рамках договоренности с Евроазиатской ассоциацией зоопарков и аквариумов. Оплатить пришлось только транспортировку и растаможивание. Теперь работники зоопарка пытаются угодить жирафам с едой. И думают о запасах на зиму.

Жирафы в Николаевском зоопарке: смотрите видео

Увидеть новых обитателей зоопарка посетители смогут минимум через месяц. Столько времени жирафам нужно на карантин и адаптацию к новому месту.