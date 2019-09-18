До Миколаївського зоопарку привезли двох жирафів: милі фото та відео

У Миколаївський звіринець із Чехії перевезли двох жирафів – трирічного на ім’я Логан та п'ятирічного на прізвисько Нуру. Працівники не приховують хвилювання, адже це перші жирафи в цьому зоопарку.

"Ми дуже багато уваги приділяємо цим тваринам. Адже у нас це вперше, такого досвіду ще не було. Але я думаю, що це буде успішно", – каже працівниця Миколаївського зоопарку Віра Журавльова.

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До цієї миті Миколаївський зоопарк готувався довгих 5 років. Саме тоді його директор Володимир Топчій розпочав акцію "Тато, я хочу жирафу". У звіринці вирішили не чекати, поки держава дасть гроші на будівництво жирафника і оголосили про збір коштів.

Коли назбирали потрібну суму, замовили проект вольєрів та почали шукати зоопарк, готовий поділитися тваринками. Куратори звідти дуже ретельно вивчали умови, в які відправлятимуть своїх підопічних.

У Миколаївському зоопарку з'явилися жирафи: фото

Аби Логану не було сумно, в зоопарк привезли ще й жирафа Нуру. Той на два роки старший. Обох тварин отримали в обмін на маленького білого ведмедя, який народився в Миколаєві.

Також зоопарк сподівається отримати двох слонів. Усе – безкоштовно, в рамках домовленості з Євроазійською асоціацією зоопарків та акваріумів. Оплатити довелося лише транспортування та розмитнення. Тепер працівники зоопарку намагаються вгодити жирафам із їжею. І думають про запаси на зиму.

Жирафи у Миколаївському зоопарку: дивіться відео

Побачити нових мешканців зоопарку відвідувачі зможуть щонайменше за місяць. Стільки часу жирафам потрібно на карантин та адаптацію до нового місця.