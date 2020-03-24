В Николаевской ОГА проводят обыски: должностных лиц подозревают в присвоении денег – фото
Детективы Нацполиции и сотрудники СБУ проводят обыски в департаменте образования и науки Николаевской ОГА. Причина – подозрение должностных лиц в присвоении бюджетных денег.
Об обысках в рамках уголовного производства сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Должностные лица департамента образования и науки Николаевской ОГА присвоили бюджетные деньги во время проведения государственных закупок,
– говорится в сообщении.
Работали чиновники в сговоре с другими компаниями.
В Николаевской ОГА продолжаются обыски / Фото Нацполиции
Сейчас продолжаются обыски в помещении департамента. Их проводят следователи отдела расследования особо тяжких преступлений Нацполиции и сотрудники СБУ. После этого планируют провести товароведческие экспертизы. А по их результатам установить сумму ущерба и всех причастных к нарушению закона.
Чиновников подозревают в хищении денег из госбюджета / фото Нацполиции
За такое преступление предусмотрено заключение сроком до 5 или 8 лет. А также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.