В Николаевской ОГА проводят обыски: должностных лиц подозревают в присвоении денег – фото

Детективы Нацполиции и сотрудники СБУ проводят обыски в департаменте образования и науки Николаевской ОГА. Причина – подозрение должностных лиц в присвоении бюджетных денег.

Об обысках в рамках уголовного производства сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Должностные лица департамента образования и науки Николаевской ОГА присвоили бюджетные деньги во время проведения государственных закупок,

– говорится в сообщении.

Работали чиновники в сговоре с другими компаниями.



В Николаевской ОГА продолжаются обыски / Фото Нацполиции

Сейчас продолжаются обыски в помещении департамента. Их проводят следователи отдела расследования особо тяжких преступлений Нацполиции и сотрудники СБУ. После этого планируют провести товароведческие экспертизы. А по их результатам установить сумму ущерба и всех причастных к нарушению закона.



Чиновников подозревают в хищении денег из госбюджета / фото Нацполиции

За такое преступление предусмотрено заключение сроком до 5 или 8 лет. А также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.