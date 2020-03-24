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      В Николаевской ОГА проводят обыски: должностных лиц подозревают в присвоении денег – фото

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      Детективы Нацполиции и сотрудники СБУ проводят обыски в департаменте образования и науки Николаевской ОГА. Причина – подозрение должностных лиц в присвоении бюджетных денег.

      Об обысках в рамках уголовного производства сообщает пресс-служба Нацполиции.

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      Должностные лица департамента образования и науки Николаевской ОГА присвоили бюджетные деньги во время проведения государственных закупок,
      – говорится в сообщении.

      Работали чиновники в сговоре с другими компаниями.


      В Николаевской ОГА продолжаются обыски / Фото Нацполиции

      Сейчас продолжаются обыски в помещении департамента. Их проводят следователи отдела расследования особо тяжких преступлений Нацполиции и сотрудники СБУ. После этого планируют провести товароведческие экспертизы. А по их результатам установить сумму ущерба и всех причастных к нарушению закона.


      Чиновников подозревают в хищении денег из госбюджета / фото Нацполиции

      За такое преступление предусмотрено заключение сроком до 5 или 8 лет. А также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Учеба СБУ Деньги Новости Николаева Полиция
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