У Миколаїській ОДА проводять обшуки: посадовців підозрюють у привласненні грошей – фото

Детективи Нацполіції та співробітники СБУ проводять обшуки у департаменті освіти і науки Миколаївської ОДА. Причина – підозра посадовців у привласненні бюджетних грошей.

Про обшуки у рамках кримінального провадження повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Посадові особи департаменту освіти й науки Миколаївської ОДА привласнили бюджетні гроші під час проведення державних закупівель,

– йдеться у повідомленні.

Працювали посадовці у змові з іншими компаніями.



У Миколаївській ОДА тривають обшуки / Фото Нацполіції

Наразі тривають обшуки у приміщенні департаменту. Їх проводять слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів Нацполіції та співробітники СБУ. Після цього планують провести товарознавчі експертизи. А за їхніми результатами встановити суму збитків та всіх причетних до порушення закону.



Посадовців підозрюють у розкраданні грошей з держбюджету / Фото Нацполіції

За такий злочин передбачене ув’язнення терміном до 5 або 8 років. А також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років.