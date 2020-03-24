У Миколаїській ОДА проводять обшуки: посадовців підозрюють у привласненні грошей – фото
Детективи Нацполіції та співробітники СБУ проводять обшуки у департаменті освіти і науки Миколаївської ОДА. Причина – підозра посадовців у привласненні бюджетних грошей.
Про обшуки у рамках кримінального провадження повідомляє пресслужба Нацполіції.
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Посадові особи департаменту освіти й науки Миколаївської ОДА привласнили бюджетні гроші під час проведення державних закупівель,
– йдеться у повідомленні.
Працювали посадовці у змові з іншими компаніями.
У Миколаївській ОДА тривають обшуки / Фото Нацполіції
Наразі тривають обшуки у приміщенні департаменту. Їх проводять слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів Нацполіції та співробітники СБУ. Після цього планують провести товарознавчі експертизи. А за їхніми результатами встановити суму збитків та всіх причетних до порушення закону.
Посадовців підозрюють у розкраданні грошей з держбюджету / Фото Нацполіції
За такий злочин передбачене ув’язнення терміном до 5 або 8 років. А також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років.