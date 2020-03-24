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      У Миколаїській ОДА проводять обшуки: посадовців підозрюють у привласненні грошей – фото

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      У Миколаїській ОДА проводять обшуки / mk.npu.gov.ua

      Детективи Нацполіції та співробітники СБУ проводять обшуки у департаменті освіти і науки Миколаївської ОДА. Причина – підозра посадовців у привласненні бюджетних грошей.

      Про обшуки у рамках кримінального провадження повідомляє пресслужба Нацполіції.

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      Посадові особи департаменту освіти й науки Миколаївської ОДА привласнили бюджетні гроші під час проведення державних закупівель,
      – йдеться у повідомленні.

      Працювали посадовці у змові з іншими компаніями.


      У Миколаївській ОДА тривають обшуки  / Фото Нацполіції

      Наразі тривають обшуки у приміщенні департаменту. Їх проводять слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів Нацполіції та співробітники СБУ. Після цього планують провести товарознавчі експертизи. А за їхніми результатами встановити суму збитків та всіх причетних до порушення закону.


      Посадовців підозрюють у розкраданні грошей з держбюджету / Фото Нацполіції

      За такий злочин передбачене ув’язнення терміном до 5 або 8 років. А також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Освіта СБУ Гроші Новини Миколаєва Поліція
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