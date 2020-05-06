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      В Нью-Йорке впервые в истории планово закрыли метро: подробности

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      В Нью-Йорке впервые в истории планово закрыли метро: фото
      У Нью-Йорку вперше за 115 років планово закрили метро / Getty images

      В крупнейшем городе США, Нью-Йорке, впервые за всю историю планово закрыли метро. Причиной этому послужила тщательная уборка и дезинфекция станций и вагонов поездов.

      Тепер такі заходи будуть проводити щоночі з 1 до 5 години ранку. Про це йдеться у повідомленні служби метро. Дезінфекцію проводять через пандемію коронавірусу. Інфекція сильно вдарила по Нью-Йорку. У місті переповнені лікарні з хворими на COVID-19 та висока смертність від ускладнень, спричинених коронавірусом.

      Тим часом Коронавірус у США: від ускладнень померли 70 тисяч людей

      Зауважимо, що метро Нью-Йорка закривали раніше через несприятливі погодні умови.

      метро
      Метрополітен у Нью-Йорку помітно спорожнів через пандемію / Фото Getty images

      Коли закривали метро Нью-Йорка:

      • Через ураган "Ірен" в 2011 році;
      • Через ураган "Сенді" в 2012 році;
      • Під час снігової бурі 2015 року.

      Цього разу вперше з 1904 року метро, яке у Нью-Йорку працює цілодобово, закривають планово.

      метро
      Дезінфекція в метро Нью-Йорка / Фото Getty images

      Зверніть увагу! У Нью-Йорку з початком спалаху коронавірусу кількість пасажирів у метро скоротилася на 90% порівняно з періодом до пандемії. Але приблизно 11 тисяч людей все ще використовують метро з 1:00 до 5:00 щодня.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус COVID-19 Нью-Йорк Метро Новости США
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