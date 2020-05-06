У Нью-Йорку вперше в історії планово закрили метро: подробиці та фото
У найбільшому місті США, Нью-Йорку, вперше за всю історію планово закрили метро. Причиною цьому послужило ретельне прибирання та дезінфекція станцій і вагонів поїздів.
Тепер такі заходи будуть проводити щоночі з 1 до 5 години ранку. Про це йдеться у повідомленні служби метро. Дезінфекцію проводять через пандемію коронавірусу. Інфекція сильно вдарила по Нью-Йорку. У місті переповнені лікарні з хворими на COVID-19 та висока смертність від ускладнень, спричинених коронавірусом.
Тим часом Коронавірус у США: від ускладнень померли 70 тисяч людей
Зауважимо, що метро Нью-Йорка закривали раніше через несприятливі погодні умови.
Метрополітен у Нью-Йорку помітно спорожнів через пандемію / Фото Getty images
Коли закривали метро Нью-Йорка:
- Через ураган "Ірен" в 2011 році;
- Через ураган "Сенді" в 2012 році;
- Під час снігової бурі 2015 року.
Цього разу вперше з 1904 року метро, яке у Нью-Йорку працює цілодобово, закривають планово.
Дезінфекція в метро Нью-Йорка / Фото Getty images
Зверніть увагу! У Нью-Йорку з початком спалаху коронавірусу кількість пасажирів у метро скоротилася на 90% порівняно з періодом до пандемії. Але приблизно 11 тисяч людей все ще використовують метро з 1:00 до 5:00 щодня.