20:38
6 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Нью-Йорку вперше в історії планово закрили метро: подробиці та фото

      -
      У Нью-Йорку вперше в історії планово закрили метро: фото
      У Нью-Йорку вперше за 115 років планово закрили метро / Getty images

      У найбільшому місті США, Нью-Йорку, вперше за всю історію планово закрили метро. Причиною цьому послужило ретельне прибирання та дезінфекція станцій і вагонів поїздів.

      Тепер такі заходи будуть проводити щоночі з 1 до 5 години ранку. Про це йдеться у повідомленні служби метро. Дезінфекцію проводять через пандемію коронавірусу. Інфекція сильно вдарила по Нью-Йорку. У місті переповнені лікарні з хворими на COVID-19 та висока смертність від ускладнень, спричинених коронавірусом.

      Тим часом Коронавірус у США: від ускладнень померли 70 тисяч людей

      Зауважимо, що метро Нью-Йорка закривали раніше через несприятливі погодні умови.

      метро
      Метрополітен у Нью-Йорку помітно спорожнів через пандемію / Фото Getty images

      Коли закривали метро Нью-Йорка:

      • Через ураган "Ірен" в 2011 році;
      • Через ураган "Сенді" в 2012 році;
      • Під час снігової бурі 2015 року.

      Цього разу вперше з 1904 року метро, яке у Нью-Йорку працює цілодобово, закривають планово.

      метро
      Дезінфекція в метро Нью-Йорка / Фото Getty images

      Зверніть увагу! У Нью-Йорку з початком спалаху коронавірусу кількість пасажирів у метро скоротилася на 90% порівняно з періодом до пандемії. Але приблизно 11 тисяч людей все ще використовують метро з 1:00 до 5:00 щодня.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Нью-Йорк Метро Новини США Коронавірус COVID-19
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Українки не захищені від домашнього насильства: страшні цифри та що з цим робити?
      сьогодні , 19:00 Українки не захищені від домашнього насильства: страшні цифри та що з цим робити?
      Зоя Казанжи
      Як МОЗ хоче "виправити" реформу?
      сьогодні , 17:05 Як МОЗ хоче "виправити" реформу?
      Павло Ковтонюк
      Як коронавірус вплинув на світ: чи все так погано
      7 травня , 08:00 Як коронавірус вплинув на світ: чи все так погано