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В ночном клубе Сум взорвали гранату: много пострадавших

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Место взрыва гранаты в Сумах
Место взрыва гранаты в Сумах / ТСН

В воскресенье утром, 10 июня, в Сумах в развлекательном заведении "Луна" взорвалась граната Ф1. В результате инцидента, произошедшего около 6:00 часов, 7 пострадавших госпитализировали в областную больницу.

Об этом сообщает ТСН.

По информации издания, 2 пострадавших находятся в тяжелом состоянии: один мужчина получил ранение руки, другого мужчину врачи забирали на каталке.

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Отмечается, что в воскресенье 2 пострадавших от взрыва мужчин оперируют в хирургии: 1 лицо – в глазном отделении, 1 мужчина попал в торакальное отделение (посечена грудь), 1 лицо – в сосудистом отделении, еще 1 мужчина – в ортопедии с травмированными конечностями.

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Фото с места инцидента в Сумах

Правоохранители задержали подозреваемого в подрыве гранаты. Им оказался 28-летний мужчина. Ему инкриминируют четыре статьи: покушение, хулиганство, сопротивление работникам полиции и незаконное хранение оружия.

По неофициальной информации, причиной инцидента стало то, что мужчину не пустили в развлекательное заведение. Следовательно, он ушел оттуда и вернулся в балаклаве и с гранатой в руках.

Теги: Новости Украины Сумы Оружие Криминальные новости Взрыв
Источник: 24 Канал
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