У нічному клубі Сум підірвали гранату: багато постраждалих

У неділю вранці, 10 червня, у Сумах у розважальному закладі "Луна" вибухнула граната Ф1. У результаті інциденту, що трапився близько 6:00 години 7 постраждалих госпіталізували до обласної лікарні.

Про це повідомляє ТСН.

За інформацією видання, 2 постраждалих перебувають у важкому стані: один чоловік отримав поранення руки, іншого чоловіка лікарі забирали на каталці.

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Зазначається, що в неділю 2 постраждалих від вибуху осіб оперують у хірургії: 1 особа – в очному відділенні, 1 особа потрапила у торакальне відділення (посічені груди), 1 особа – в судинному відділенні, ще 1 особа – в ортопедії з травмованими кінцівками.



Фото з місця інциденту в Сумах

Правоохоронці затримали підозрюваного у підриві гранати. Ним виявився 28-річний чоловік. Йому інкримінують чотири статті: замах, хуліганство, опір працівникам поліції та незаконне зберігання зброї.

За неофіційною інформацією, причиною інциденту стало те, що чоловіка не впустили до розважального закладу. Відтак, він пішов звідти та повернувся у балаклаві і з гранатою в руках.