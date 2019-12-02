В ноябре на сайты Зеленского и ЦИК осуществили 11 кибератак

Лишь в ноябре 2019 года злоумышленники совершили 11 кибератак на сайты президента Украины и ЦИК. Все они были заблокированы Службой безопасности Украины и Государственной службой спецсвязи.

Украинские спецслужбы работают в чрезвычайно напряженном режиме и находятся в постоянном режиме отражения атак, подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

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По его словам, за организацией хакерских атак преимущественно стоят враждебные спецслужбы. В этом году команда реагирования на киберугрозы зафиксировала более 300 атак, на каждую из которых было необходимо реагирование.

На данный момент государство работает над формированием государственной системы кибербезопасности. Весомую координирующую роль в ней будет играть Национальный координационный центр кибербезопасности,

– подчеркнул Алексей Данилов.

Что такое координационный центр кибербезопасности?

Национальный координационный центр кибербезопасности является рабочим органом Совета национальной безопасности и обороны Украины. Центр должен обеспечить координацию деятельности субъектов национальной безопасности и обороны Украины при реализации Стратегии кибербезопасности Украины.



Руководителем Центра по должности является Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретарем – руководитель структурного подразделения Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, в ведение которого отнесены вопросы кибербезопасности.