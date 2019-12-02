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      У листопаді на сайти Зеленського і ЦВК здійснили 11 кібератак

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      Данілов: За рік хакери здійснили понад 300 кібератак на українські держоргани / depo.ua

      Лише у листопаді 2019 року зловмисники здійснили 11 кібератак на сайти президента України та ЦВК. Усі вони були заблоковані Службою безпеки України та Державною службою спецзв'язку.

      Українські спецслужби працюють у надзвичайно напруженому режимі та перебувають у постійному режимі відбиття атак, підкреслив секретар РНБО Олексій Данілов. Про це повідомляє пресслужба РНБО.

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      За його словами, за організацією хакерських атак переважно стоять ворожі спецслужби. Цьогоріч команда реагування на кіберзагрози зафіксувало понад 300 атак, на кожну з яких було необхідне реагування.

      Нині держава працює над формування державної системи кібербезпеки. Вагому координуючу роль у ній відіграватиме Національний координаційний центр кібербезпеки,
      – підкреслив Олексій Данілов.

      Що таке координаційний центр кібербезпеки?Національний координаційний центр кібербезпеки є робочим органом Ради національної безпеки і оборони України. Центр має забезпечити координацію діяльності суб'єктів національної безпеки і оборони України під час реалізації Стратегії кібербезпеки України.

      Керівником Центру за посадою є Секретар Ради національної безпеки і оборони України, секретарем – керівник структурного підрозділу Апарату Ради національної безпеки і оборони України, до відання якого віднесені питання кібербезпеки.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Олексій Данілов РНБО Офіс Президента Кібербезпека
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