У листопаді на сайти Зеленського і ЦВК здійснили 11 кібератак

Лише у листопаді 2019 року зловмисники здійснили 11 кібератак на сайти президента України та ЦВК. Усі вони були заблоковані Службою безпеки України та Державною службою спецзв'язку.

Українські спецслужби працюють у надзвичайно напруженому режимі та перебувають у постійному режимі відбиття атак, підкреслив секретар РНБО Олексій Данілов. Про це повідомляє пресслужба РНБО.

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За його словами, за організацією хакерських атак переважно стоять ворожі спецслужби. Цьогоріч команда реагування на кіберзагрози зафіксувало понад 300 атак, на кожну з яких було необхідне реагування.

Нині держава працює над формування державної системи кібербезпеки. Вагому координуючу роль у ній відіграватиме Національний координаційний центр кібербезпеки,

– підкреслив Олексій Данілов.

Що таке координаційний центр кібербезпеки?Національний координаційний центр кібербезпеки є робочим органом Ради національної безпеки і оборони України. Центр має забезпечити координацію діяльності суб'єктів національної безпеки і оборони України під час реалізації Стратегії кібербезпеки України.



Керівником Центру за посадою є Секретар Ради національної безпеки і оборони України, секретарем – керівник структурного підрозділу Апарату Ради національної безпеки і оборони України, до відання якого віднесені питання кібербезпеки.