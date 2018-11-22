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      В Норвегии мужчину судят за совращение сотен подростков

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      Мужчина искал детей через интернет и приложения
      Мужчина искал детей через интернет и приложения / Andrew Guan

      В Норвегии мужчине предъявили обвинение в сексуальных домогательствах к более 300 мальчиков и мужчин. Дело уже назвали крупнейшим подобным случаем в истории страны.

      Об этом сообщило издание The Guardian.

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      26-летний обвиняемый, вероятно, искал жертв в интернете и через мобильные приложения. Большинству пострадавших было от 13 до 16 лет, младшей жертве – девять.

      Согласно материалам дела, с 2011 в по 2016 год он притворялся девочкой-подростком и предлагал мальчикам заняться виртуальным сексом в обмен на эротические фотографии. Видеозаписи он хранил и шантажировал пострадавших тем, что опубликует их, если те не продолжат отправлять видео.

      Подозреваемого, который якобы работал футбольным тренером, арестовали в 2016 году после того, как тот неоднократно добивался своего помощника-подростка. О домогательствах рассказали только две жертвы.

      Один мальчик решился признаться родителям, иметь другого узнала о том, что происходит сама. Это много говорит о том, как трудно молодым людям говорить о таких вещах,
      – заявил прокурор Гуро Ханссон.

      Полицейские нашли 16463 записей на компьютере подозреваемого. Видео ему отправляли из Норвегии, Швеции и Дании. В большинстве обвинений, выдвинутых против человека, говорится о домогательствах через интернет, однако известно, что он встречался с некоторыми жертвами лично и его также обвиняют в изнасиловании. По словам Ханссона, это самая подобное дело в истории Норвегии.

      Адвокат подсудимого Ганхилд Лерум заявил, что его клиент сотрудничает со следствием и "признает факты". Он также чувствует вину за содеянное.

      Теги: Дети и несовершеннолетние Норвегия
      Источник: 24 Канал
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