У Норвегії чоловіка судять за домагання до понад 300 підлітків

У Норвегії чоловікові пред'явили звинувачення у сексуальних домаганнях до понад 300 хлопчиків та чоловіків. Справу вже назвали найбільшим подібним випадком в історії країни.

Про це повідомило видання The Guardian.

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26-річний обвинувачений, імовірно, шукав жертв в інтернеті та через мобільні додатки. Більшості постраждалих було від 13 до 16 років, наймолодшій жертві – дев'ять.

Згідно з матеріалами справи, з 2011-о по 2016 рік він прикидався дівчинкою-підлітком і пропонував хлопчикам зайнятися віртуальним сексом в обмін на еротичні фотографії. Відеозаписи він зберігав і шантажував постраждалих тим, що опублікує їх, якщо ті не продовжать надсилати відео.

Підозрюваного, який нібито працював футбольним тренером, заарештували у 2016 році після того, як той неодноразово домагався свого помічника-підлітка. Про домагання розповіли тільки дві жертви.

Один хлопчик зважився зізнатися батькам, мати іншого дізналася про те, що відбувається сама. Це багато говорить про те, як важко молодим людям говорити про такі речі,

– заявив прокурор Гуро Ханссон.

Поліцейські знайшли 16463 записів на комп'ютері підозрюваного. Відео йому відправляли з Норвегії, Швеції і Данії. У більшості звинувачень, висунутих проти чоловіка, йдеться про домагання через інтернет, проте відомо, що він зустрічався з деякими жертвами особисто і його також звинувачують у зґвалтуванні. За словами Ханссона, це найбільша подібна справа в історії Норвегії.

Адвокат підсудного Ганхілд Лерум заявив, що його клієнт співпрацює зі слідством і "визнає факти". Він також відчуває провину за скоєне.