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В Норвегии охранник круизного корабля убил полярного медведя

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В Норвегии охранник убил белого медведя
В Норвегии охранник убил белого медведя / Фото из соцсетей

В Норвегии в провинции Свальбард охранник круизного корабля застрелил белого медведя. Поступил он так в рамках "самообороны".

Об этом сообщает ВВС-Украина.

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Как говорится в сообщении, полярный медведь напал на охранника круизного корабля с туристами. Охранник получил ранения головы, которые не угрожают жизни. Сейчас он находится в госпитале.

Мужчина должен был защищать туристов немецкого лайнера, которые высадились на острове.

"Здесь действуют очень строгие правила, ведь на островах летом очень много белых медведей, поэтому мы должны быть бдительными, когда сходим на берег", – написал один из охранников на странице компании Hapag-Lloyd.

Свальбард – это пустыня ледников и ледовых шапок в Полярном круге между Норвегией и Северным полюсом. Популяция белых медведей там составляет 3000 особей, что превышает количество людей.

Теги: мир животных Норвегия
Источник: 24 Канал
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