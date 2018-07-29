У Норвегії охоронець круїзного корабля вбив полярного ведмедя

У Норвегії у провінції Свальбард охоронець круїзного корабля застрелив білого ведмедя. Вчинив він так у межах "самооборони".

Про це повідомляє ВВС-Україна.

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Як йдеться у повідомленні, полярний ведмідь напав на охоронця круїзного корабля з туристами. Охоронець отримав поранення голови, які не загрожують життю. Зараз він перебуває у госпіталі.

Чоловік мав захищати туристів німецького лайнера, які висадились на острові.

"Тут діють дуже суворі правила, адже на островах улітку є дуже багато білих ведмедів, тому ми маємо бути пильними, коли сходимо на берег", – написав один з охоронців на сторінці компанії Hapag-Lloyd.

Свальбард – це пустеля льодовиків та льодових шапок у Полярному колі між Норвегією та Північним полюсом. Популяція білих ведмедів там складає 3000 особин, що перевищує кількість людей.