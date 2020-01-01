В новогоднюю ночь на Закарпатье из гранатомета обстреляли дом: фото
В ночь на 1 января 2020 года в Мукачево, что на Закарпатье, неизвестные обстреляли забор дома из ручного гранатомета. К счастью, в результате обстрелов обошлось без жертв или пострадавших.
Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента и ищут виновников, сообщает полиция Закарпатья.
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Сообщение в полцию поступило в новогоднюю ночь – в 23:30 31 декабря 2019 года. На месте инцидента работали руководство областной и городской полиции, криминалисты, взрывотехники и следственно-оперативная группа.
В результате обстрела были повреждены забор дома, а на месте инцидента осталась часть снаряда.
В результате обстрела дома на Закарпатье поврежден его забор
В результате обстрела из гранатомета на Закарпатье никто не пострадал