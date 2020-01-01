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      В новогоднюю ночь на Закарпатье из гранатомета обстреляли дом: фото

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      На Закарпатье из гранатомета обстреляли дом / фото: полиция

      В ночь на 1 января 2020 года в Мукачево, что на Закарпатье, неизвестные обстреляли забор дома из ручного гранатомета. К счастью, в результате обстрелов обошлось без жертв или пострадавших.

      Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента и ищут виновников, сообщает полиция Закарпатья.

      К слову: Запрет фейерверков: в полиции объяснили, почему не реагируют на нарушения

      Сообщение в полцию поступило в новогоднюю ночь – в 23:30 31 декабря 2019 года. На месте инцидента работали руководство областной и городской полиции, криминалисты, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

      В результате обстрела были повреждены забор дома, а на месте инцидента осталась часть снаряда.

      обстріл будинку, Мукачеве

      В результате обстрела дома на Закарпатье поврежден его забор

      Мукачеве, обстріл з гранатомета
      В результате обстрела из гранатомета на Закарпатье никто не пострадал

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Полиция Новогодние праздники Оружие Новости Закарпатья
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