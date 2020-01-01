У новорічну ніч на Закарпатті з гранатомета обстріляли будинок: фото

У ніч проти 1 січня 2020 року у Мукачевому, що на Закарпатті невідомі обстріляли огорожу будинку з ручного гранатомета. На щастя, внаслідок обстрілу обійшлося без жертв чи постраждалих.

Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту та шукають винуватців, повідомляє поліція Закарпаття.

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Повідомлення до поліції надійшло у новорічну ніч – о 23:30 31 грудня 2019 року. На місці інциденту працювали керівництво обласної та міської поліції, криміналісти, вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено огорожу будинку, а на місці інциденту залишилась частина снаряду.



Внаслідок обстрілу будинку на Закарпатті пошкоджено його огорожу



Внаслідок обстрілу з гранатомета на Закарпатті ніхто не постраждав