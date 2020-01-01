15:51
1 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Зеленська VS Скабєєва. Путіну допомогли в туалеті
      Вєсті Кремля
      14:29, 31 грудня 2019
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко проситься до Зеленського. Таланти Азірова
      Вєсті.UA
      18:36, 31 грудня 2019
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      У новорічну ніч на Закарпатті з гранатомета обстріляли будинок: фото

      167 Читать новость на русском
      На Закарпатті з гранатомета обстріляли будинок / фото: поліція

      У ніч проти 1 січня 2020 року у Мукачевому, що на Закарпатті невідомі обстріляли огорожу будинку з ручного гранатомета. На щастя, внаслідок обстрілу обійшлося без жертв чи постраждалих.

      Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту та шукають винуватців, повідомляє поліція Закарпаття.

      До слова: Заборона феєрверків: у поліції пояснили, чому не реагують на порушення

      Повідомлення до поліції надійшло у новорічну ніч – о 23:30 31 грудня 2019 року. На місці інциденту працювали керівництво обласної та міської поліції, криміналісти, вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

      Внаслідок обстрілу було пошкоджено огорожу будинку, а на місці інциденту залишилась частина снаряду.

      обстріл будинку, Мукачеве
      Внаслідок обстрілу будинку на Закарпатті пошкоджено його огорожу

      Мукачеве, обстріл з гранатомета
      Внаслідок обстрілу з гранатомета на Закарпатті ніхто не постраждав

      Два телеканали показали новорічне привітання Порошенка замість Зеленського: відео
      сьогодні
      9800
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Поліція Новини Закарпаття Зброя Новорічні свята
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:20 Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      Ірина Поліщук 7841
      сьогодні , 12:00 Як позбутися похмілля: поради медиків
      Олександр Бевза 4142
      сьогодні , 10:03 Якою буде мінімальна зарплата в 2020 році та на які виплати вона впливає
      Ірина Поліщук 5110
      сьогодні , 08:02 Що зміниться у січні: збільшення мінімальної зарплати, податки для ФОПів та штрафи для євроблях
      Ірина Юрковська 31957
      31 грудня 2019 , 23:46 Події, які сколихнули Україну у 2019 році: фото та відео
      Артем Овдієнко 709
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук