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В Новой Зеландии двигатель пассажирского самолета загорелся после взлета

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В Новой Зеландии самолет совершил вынужденную посадку после возгорания двигателя
В Новой Зеландии самолет совершил вынужденную посадку после возгорания двигателя / nzherald.co.nz

Пассажирский самолет компании Air New Zealand вынужденно приземлился в аэропорту Новой Зеландии через несколько минут после взлета.

Об этом сообщила New Zeland Herald.

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Отмечается, что на борту самолета находился 71 пассажир.

Проблемы с двигателем, которые привели к возгоранию, заставили самолет приземлиться через десять минут после того, как он поднялся в воздух.

По заявлениям свидетелей из иллюминаторов были видны искры и слышен характерный грохот в течение времени, пока самолет возвращался в аэропорт.

Представители компании Air New Zealand назвали причину инцидента. По их словам причиной возгорания стало нарушение траектории воздушного потока через турбину турбореактивного двигателя.

Сразу после возгорания пилоты отключили поврежденный двигатель и самолет вернулся в аэропорт только с одним рабочим двигателем.

Источник: 24 Канал
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