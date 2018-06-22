У Новій Зеландії двигун пасажирського літака загорівся після зльоту

Пасажирський літак компанії Air New Zealand вимушено приземлився в аеропорту Нової Зеландії за кілька хвилин після зльоту.

Про це повідомила New Zeland Herald.

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Зазначається, що на борту літака перебував 71 пасажир.

Проблеми з двигуном, що призвели до загорання змусили літак приземлитися через десять хвилин після того, як він піднявся у повітря.

За заявими свідків з ілюмінаторів було видно іскри та чутно характерний гуркіт впродовж часу поки літак повертався до аеропорту.

Представники компанії Air New Zealand назвали причину інциденту. За їхніми словами причиною загоряння стало порушення траекторії повітряного потоку через турбіну турбореактивного двигуна.

Одразу після загорання пілоти відключили пошкоджений двигун і літак повернувся до аеропорту лише з одним робочим двигуном.