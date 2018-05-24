В Новой Зеландии министр подал в отставку из-за телефонного звонка

Министр транспорта Новой Зеландии Фил Твайфорд извинился перед гражданами страны и подал в отставку после того, как осуществил телефонный звонок в самолете.

Об этом сообщает NZ Herald.

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Отмечается, что Твайфорд осуществил звонок, когда самолет готовился к вылету на внутреннем маршруте.

Я знаю, что совершил звонок тогда, когда этого не следовало делать. Это недопустимо делать любому, а особенно мне в качестве министра транспорта. Я приношу свои извинения,

– отметил Фил Твайфорд.

Также он добавил, что звонил сотруднику своего аппарата и на тот момент считал звонок чрезвычайно важным.

В СМИ сообщают, что Твайфорд обратился к премьер-министру Новой Зеландии Джасинды Ардерн с заявлением об увольнении. Однако она пока лишь отстранила его от должности на время расследования.