У Новій Зеландії міністр подав у відставку через телефонний дзвінок
Міністр транспорту Нової Зеландії Філ Твайфорд вибачився перед громадянами країни та подав у відставку після того, як здійснив телефонний дзвінок у літаку.
Про це повідомляє NZ Herald.
Читайте також: Чиновник: Я знаю, як працюють корупційні схеми, і тому – частково зіпсований
Зазначається, що Твайфорд здійснив дзвінок, коли літак готувався до вильоту на внутрішньому маршруті.
Я знаю, що здійснив дзвінок тоді, коли цього не слід було робити. Це недопустимо робити будь-кому, а особливо мені в якості міністра транспорту. Я приношу свої вибачення,
– наголосив Філ Твайфорд.
Також він додав, що телефонував співробітнику свого апарату і на той момент вважав дзвінок надзвичайно важливим.
У ЗМІ повідомляють, що Твайфорд звернувся до прем'єрки Нової Зеландії Джасінди Ардерн із заявою про звільнення. Проте вона поки лишень відсторонила його від посади на час розслідування.