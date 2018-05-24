У Новій Зеландії міністр подав у відставку через телефонний дзвінок

Міністр транспорту Нової Зеландії Філ Твайфорд вибачився перед громадянами країни та подав у відставку після того, як здійснив телефонний дзвінок у літаку.

Про це повідомляє NZ Herald.

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Зазначається, що Твайфорд здійснив дзвінок, коли літак готувався до вильоту на внутрішньому маршруті.

Я знаю, що здійснив дзвінок тоді, коли цього не слід було робити. Це недопустимо робити будь-кому, а особливо мені в якості міністра транспорту. Я приношу свої вибачення,

– наголосив Філ Твайфорд.

Також він додав, що телефонував співробітнику свого апарату і на той момент вважав дзвінок надзвичайно важливим.

У ЗМІ повідомляють, що Твайфорд звернувся до прем'єрки Нової Зеландії Джасінди Ардерн із заявою про звільнення. Проте вона поки лишень відсторонила його від посади на час розслідування.