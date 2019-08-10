В новом формате: план празднования Дня Независимости Украины

Отмечать 28-ю годовщину Независимости Украины будут в новом формате. В Офисе Президента Украины Владимира Зеленского согласовали план торжеств.

В пресс-службе ОП сообщили, что главный акцент торжеств 2019 года будет делаться на детей, ведь они – будущее страны.

Важно: Выходные в августе: как будут отдыхать украинцы на День Независимости Украины

Как будут праздновать главный праздник Украины

► Утром 24 августа – почтение памяти героев, которые отдали жизнь за независимость страны. Церемония начнется в 9:30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни.

► Во время мероприятия состоится общенациональная минута молчания, а затем прозвучит сто ударов колокола (символизирующие удар сердца каждого из ста павших героев).

► Президент Украины Владимир Зеленский, родные и близкие павших защитников Украины и ветераны АТО возложат цветы на месте гибели Героев Небесной Сотни.

Интересно, что на главной площади страны во время торжеств также состоится музыкально-хореографический флешмоб: прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке.

► После этого на Майдане Независимости поднимут Национальный флаг Украины, военный хор исполнит Гимн Украины.

► Примерно в 9:50 состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в различных сферах.

► Завершат торжества праздничным шествием, а в 11:00 начнется Марш защитников Украины при участии ветеранов.

Когда и почему празднуют День Независимости Украины?День Независимости – это государственный праздник Украины. Отмечают его ежегодно 24 августа.



24 августа 1991 года Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины. Поэтому именно этот день считают датой создания современного государства Украина. Решение о праздновании 24 августа Дня Независимости приняла Рада 20 февраля 1992 года.

30 июля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отмене парада в День Независимости в 2019 году. Затем поручил Кабинету Министров разработать план мероприятий для празднования Дня Независимости., а еще позже решил, что парад заменит Шествие Достоинства.