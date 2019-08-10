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      У новому форматі: план святкування Дня Незалежності України

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      Затвердили програму святкування Дня Незалежності України
      Затвердили програму святкування Дня Незалежності України / Ілюстративне фото (pixabay)

      Відзначати 28 річницю Незалежності України будуть у новому форматі. В Офісі Президента України Володимира Зеленського погодили план урочистостей.

      У прес-службі ОП повідомили, що головний акцент урочистостей 2019 року робитиметься на дітей, адже вони – майбутнє країни. 

      Важливо: Вихідні у серпні: як відпочиватимуть українці на День Незалежності України

      Як святкуватимуть головне свято України

      ► Уранці 24 серпня – вшанування пам'яті героїв, які віддали життя за незалежність країни. Церемонія почнеться о 9:30 біля пам'ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні.

      ► Під час заходу відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання, а потім пролунає сто ударів дзвона (символізуватимуть сто ударів серця кожного з полеглих Героїв).

      ► Президент України Володимир Зеленський, рідні та близькі полеглих захисників України та ветерани АТО покладуть квіти на місці загибелі Героїв Небесної Сотні.

      Цікаво, що на головній площі країни під час урочистостей також відбудеться музично-хореографічний флешмоб: звучатимуть знакові українські пісні у сучасному аранжуванні. 

      ► Після цього на Майдані Незалежності піднімуть Національний прапор України, військовий хор виконає Гімн України.

      ► Приблизно о 9:50 відбудеться нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах. 

      ► Завершать урочистості святковою ходою, а об 11:00 розпочнеться Марш захисників України за участі ветеранів.

      Коли й чому святкують День Незалежності України? День Незалежності – це державне свято України. Відзначають його щороку 24 серпня.

      24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України. Тому саме цей день вважають датою створення сучасної держави Україна. Рішення про святкування 24 серпня Дня Незалежності прийняла Рада 20 лютого 1992 року. 

      30 липня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про скасування параду у День Незалежності у 2019 році. Потім доручив Кабінету міністрів розробити план заходів для святкування Дня незалежності., а ще пізніше вирішив, що парад замінить Хода Гідності.

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      Теги: Новини України Офіс Президента Володимир Зеленський День Незалежності
      Джерело: 24 канал
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