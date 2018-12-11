В ОАЭ введут полицейские патрули на верблюдах

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби создали полицейские патрули, которые будут перемещаться на верблюдах.

Об этом сообщает Gulf News.

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Такой шаг, считают в полиции, не только усилит безопасность, но и является частью арабских традиций.

Полиция прошла обучение в соответствии с лучшими стандартами для выполнения своих общественных обязанностей по предотвращению преступлений и общению с населением,

– заявил глава полиции Абу-Даби Мухаммед аль-Румейси.

Одногорбые верблюды называются "кораблями пустыни". Они играли важную роль, поскольку помогали перевозить товары, были основным источником мяса, молока и даже шерсти.

Верблюды также служили символом статуса, поскольку количество богатства отражалось в количестве верблюдов. Также животные использовались как форма валюты, и могли быть очень прибыльными, если они выиграли гонки или конкурсы красоты.