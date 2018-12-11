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      В ОАЕ запровадять поліцейські патрулі на верблюдах

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      В ОАЕ запровадять поліцейські патрулі на верблюдах
      В ОАЕ запровадять поліцейські патрулі на верблюдах / gulfnews.com

      У столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі створили поліцейські патрулі, які переміщатимуться на верблюдах.

      Про це повідомляє Gulf News.

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      Такий крок, вважають в поліції, не тільки посилить безпеку, але і є частиною арабських традицій.

      Поліція пройшла навчання відповідно до кращих стандартів для виконання своїх громадських обов'язків по запобіганню злочинам і спілкуванню з населенням,
      – заявив глава поліції Абу-Дабі Мухаммед аль-Румейсі.

      Одногорбі верблюди називаються "кораблями пустелі". Вони відігравали важливу роль, оскільки допомагали перевозити товари, були основним джерелом м'яса, молока і навіть вовни.

      Верблюди також служили символом статусу, оскільки кількість багатства відбивалося в кількості верблюдів. Також тварини використовувалися як форма валюти, і могли бути дуже прибутковими, якщо вони виграли гонки або конкурси краси.

      Теги: ОАЕ світ тварин
      Джерело: 24 Канал
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