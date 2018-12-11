В ОАЕ запровадять поліцейські патрулі на верблюдах
У столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі створили поліцейські патрулі, які переміщатимуться на верблюдах.
Про це повідомляє Gulf News.
Читайте також: У Дубаї посеред пустелі з’єднались два серця: фото дивовижної знахідки
Такий крок, вважають в поліції, не тільки посилить безпеку, але і є частиною арабських традицій.
Поліція пройшла навчання відповідно до кращих стандартів для виконання своїх громадських обов'язків по запобіганню злочинам і спілкуванню з населенням,
– заявив глава поліції Абу-Дабі Мухаммед аль-Румейсі.
Одногорбі верблюди називаються "кораблями пустелі". Вони відігравали важливу роль, оскільки допомагали перевозити товари, були основним джерелом м'яса, молока і навіть вовни.
Верблюди також служили символом статусу, оскільки кількість багатства відбивалося в кількості верблюдів. Також тварини використовувалися як форма валюти, і могли бути дуже прибутковими, якщо вони виграли гонки або конкурси краси.
Вибір редакції
-
Власники суден, які блокували Керченську протоку, володіють бізнесом в Україні, – InformNapalmсьогодні , 09:00
-
Головні новини 10 грудня: санкції ЄС проти окупантів на Донбасі та захоплення "Дарниці" у Києвісьогодні , 08:12
-
Шансів у епатажних політиків на виборах президента мало, – експертсьогодні , 07:02