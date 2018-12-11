В ОАЕ запровадять поліцейські патрулі на верблюдах

У столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі створили поліцейські патрулі, які переміщатимуться на верблюдах.

Про це повідомляє Gulf News.

Читайте також: У Дубаї посеред пустелі з’єднались два серця: фото дивовижної знахідки

Такий крок, вважають в поліції, не тільки посилить безпеку, але і є частиною арабських традицій.

Поліція пройшла навчання відповідно до кращих стандартів для виконання своїх громадських обов'язків по запобіганню злочинам і спілкуванню з населенням,

– заявив глава поліції Абу-Дабі Мухаммед аль-Румейсі.

Одногорбі верблюди називаються "кораблями пустелі". Вони відігравали важливу роль, оскільки допомагали перевозити товари, були основним джерелом м'яса, молока і навіть вовни.

Верблюди також служили символом статусу, оскільки кількість багатства відбивалося в кількості верблюдів. Також тварини використовувалися як форма валюти, і могли бути дуже прибутковими, якщо вони виграли гонки або конкурси краси.