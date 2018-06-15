В обход санкций: за российские тест-системы Украина платит как за свои

Компания ООО "Диагностические системы Украина" получила акцепт от международной организации Crown Agents на поставку тест-систем (для проверки донорской крови) в украинские больницы.

Ориентировочная стоимость тендера составляет около 120 тыс. долларов. То есть именно такая сумма из украинского бюджета может уйти... в Россию. Почему? Потому что владельцами и конечными выгодополучателями от деятельности ООО "Диагностические системы Украина" являются граждане РФ. Более того, эти граждане и сегодня успешно торгуют российскими товарами через систему “Прозрачно” и зарабатывают на поставках в украинские больницы немалые средства.

О том, кто руководит компанией и на каких основаниях она вообще осуществляет свою работу на территории нашего государства, УНН пообщался с экс-директором предприятия Олегом Шкурдаем. Он руководил ООО "Диагностические системы Украина" задолго до начала военного конфликта на Востоке стране и точно знает, как российский товар сегодня "превращают" в украинский.

– Судя по данным Реестров, ООО "Диагностические системы Украина" является филиалом российской компании из Нижнего Новгорода. Поэтому интересует вопрос, имеет ли "украинская дочка" собственные производственные мощности в Украине весь товар идет из РФ?

– Да, владелец и директор ООО "Диагностические системы Украина" россиянин, гражданин России – Константин Бурков. И да, это дочернее предприятие российского предприятия с аналогичным названием, что работает в Нижнем Новгороде.

В общем, у нас законодательство не запрещает продажу продукции из РФ, если на ней указано, что она — украинская. По сути, просто переклеивают этикетку, и таким образом обходят возможные запреты и санкции. Именно по такой схеме работает и компания “Диагностические системы Украина”. Этот момент у нас никак не регламентирован. На самом же деле, вся продукция, и тест-системы этой фирмы, приходят из России. Здесь они просто меняют этикетку, якобы, медсредства украинские. И все.

А Бурков старший (Анатолий Бурков, директор и владелец ООО "НПО "Диагностические системы" в Нижнем Новгороде – ред.) и Бурков-младший (Константин Бурков, директор и владелец ООО "Диагностические системы Украина") – граждане России.

– То есть, получается, что никаких антироссийских санкций к компании “Диагностические системы Украина”, несмотря на явное русские корни, применено не было?

– Именно так. У нас есть положение, что если страна-производитель товара – агрессор, то есть РФ, то санкции работают. Но ООО "Диагностические системы Украина" зарегистрировано в Киеве, по документам, они, вроде, все делают в Украине.

– Но, конечный владелец компании таки россиянин. Поэтому должны заработать в таком случае антироссийские санкции СНБО?

– Да, должны.

– Украинские больницы на сегодня массово покупают продукцию у "русской дочки". В системе "Прозрачно" немало примеров таких сделок. Какие есть легальные пути прекращения этого российского бизнеса в Украине?

– Я приведу пример Одесской области. Во многих тендерах там заказчики применяют пункты, которые запрещают наличие российских акционеров или владельцев компаний, которые подаются на участие в закупках. А вот в Западной Украине таких ограничительных пунктов не применяют, и они покупают у фирм, как ООО "Диагностические системы Украина". Поэтому, я вижу путь выхода из ситуации в четком прописании тендерных условий.

Ранее УНН сообщал, что Международная организация Crown Agents, которая проводит закупки изделий медицинского назначения и лекарств по заказу Министерства здравоохранения Украины, хочет приобрести у ООО "Диагностические системы Украина" почти 2000 тест-систем.

В случае, если договоры между Crown Agents и "российской дочкой" таки будет подписаны, то Украина заплатит бизнесу с РФ около 120 тыс. долларов.