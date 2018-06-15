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В обхід санкцій: за російські тест-системи Україна платить як за свої

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Санкції
Санкції / vedomosti-ua.com

Компанія ТОВ "Діагностичні системи Україна" отримала акцепт від міжнародної організації Crown Agents на поставку тест-систем (для перевірки донорської крові) в українські лікарні.

Орієнтовна вартість тендеру становить близько 120 тис. доларів. Тобто саме така сума з українського бюджету може піти... в Росію. Чому? Тому що власниками та кінцевими вигодонабувачами від діяльності ТОВ "Діагностичні системи Україна" є громадяни РФ. Більше того, ці громадяни й сьогодні успішно торгують російськими товарами через систему “Прозоро” та заробляють на поставках до українських лікарень чималі кошти.

Про те, хто керує компанією та на яких підставах вона взагалі здійснює свою роботу на території нашої держави УНН поспілкувався з екс-директором підприємства Олегом Шкурдаєм. Він керував ТОВ "Діагностичні системи Україна" задовго до початку військового конфлікту на Сході країні і достеменно знає, як російський товар сьогодні "перетворюють" на український.

– Судячи із даних Реєстрів, ТОВ "Діагностичні системи Україна" є філією російської компанії з Нижнього Новгорода. Тому цікавить питання, чи має "українська дочка" власні виробничі потужності в Україні чи весь товар таки йде з РФ?

– Так, власник і директор ТОВ "Діагностичні системи Україна" росіянин, громадянин Росії – Костянтин Бурков. І так, це дочірнє підприємство російського підприємства з аналогічною назвою, що працює у Нижньому Новгороді.

Загалом, у нас законодавство, на разі, не забороняє продаж продукції з РФ, якщо на ній вказано, що вона — українська. По суті, просто переклеюють етикетку, і в такий спосіб обходять можливі заборони та санкції. Саме за такою схемою працює і компанія “Діагностичні системи Україна”. Цей момент у нас ніяк не регламентовано. Насправді ж, вся продукція, і тест-системи цієї фірми, приходять із Росії. Тут вони просто змінюють етикетку, нібито, медзасоби українські. І все.

А Бурков старший (Анатолій Бурков, директор і власник ТОВ "НПО "Діагностичні системи" у Нижньому Новгороді – ред.) і Бурков молодший (Костянтин Бурков, директор і власник ТОВ "Діагностичні системи Україна") – громадяни Росії.

– Тобто, виходить, що жодних антиросійських санкцій до компанії “Діагностичні системи Україна”, попри явне російське коріння, застосовано не було?

– Саме так. У нас є положення, що якщо країна-виробник товару – агресор, тобто РФ, то санкції працюють. Але ж ТОВ "Діагностичні системи Україна" зареєстроване у Києві, по документах, вони, ніби, все роблять в Україні.

– Але, кінцевий власник компанії таки росіянин. Тож чи мають запрацювати у такому випадку антиросійські санкції РНБО?

– Так, мають.

– Українські лікарні на сьогодні масово купують продукцію у "російської дочки". В системі "Прозоро" чимало прикладів таких угод. Які є легальні шляхи припинення цього російського бізнесу в Україні?

– Я наведу приклад Одеської області. У багатьох тендерах там замовники застосовують пункти, які забороняють наявність російських акціонерів чи власників у компаній, які подаються на участь у закупівлях. А от на Західній Україні таких обмежувальних пунктів не застосовують і вони купують у фірм, як ТОВ "Діагностичні системи Україна". Тому, я бачу шлях виходу із ситуації у чіткому прописанні тендерних умов.

Раніше УНН повідомляв, що Міжнародна організація Crown Agents, яка проводить закупівлі виробів медичного призначення та ліків на замовлення Міністерства охорони здоров’я України, хоче придбати у ТОВ "Діагностичні системи Україна" майже 2000 тест-систем.

У разі, якщо договори між Crown Agents та "російською дочкою" таки буде підписано, то Україна заплатить бізнесу з РФ близько 120 тис. доларів.

Теги: Новини України Україна – Росія Санкції
Джерело: 24 Канал
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