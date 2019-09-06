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      В обновленном магазине "Киевстар" на Крещатике можно получить Mobile ID

      Новая тема 94 Читати новину українською

      В центре столицы открыли обновленный магазин "Киевстар". В нем удобно расположились зоны продажи мобильных устройств, аксессуаров к ним, а также подключение всевозможных услуг – как для обычных граждан, так и для тех, кто занимается бизнесом.

      В частности, здесь можно поменять симку на новую с Mobile ID, где содержится ваш персональный ключ ко многим электронным сервисам.

      Достаточно много услуг уже предоставляется онлайн. Для многих услуг требуется идентификация личности. Mobile ID – это удобный доступ получить эту услугу прямо со смартфона. Вам не нужны документы, личное присутствие в отделе или учреждении,
      – пояснил и.о. директора по развитию бизнеса на корпоративном рынке "Киевстар" Константин Вечир.

      Например, со своего смартфона или планшета можно зайти в кабинет водителя и получить всю информацию о своем авто, штрафах, заказать индивидуальный номерной знак. Или, к примеру, получить справку об отсутствии судимости на портале МВД или какую-то другую от центра предоставления админуслуг. При этом не нужно посещать само учреждение, а получение документа в удобное время занимает всего несколько минут. Перечень таких услуг постоянно растет, а потенциальная сфера применения очень широка – банковские услуги, медицина, образование, покупки, корпоративный рынок или даже голосование на выборах.

      Mobile ID позволяет подписывать документы в электронном виде. Это довольно удобно, мобильно. Не нужно тратить средства на передачу документов, печатание, обработку документов и прочее. Просто с мобильного телефона подписали и документ уже готов с юридически значимой подписью,
      – отметил и.о. директора по развитию бизнеса на корпоративном рынке "Киевстар" Константин Вечир.

      По словам мобильного оператора, электронная цифровая подпись хранится на защищенной SIM-карте, код к ней знает только владелец телефона. И это куда надежнее, чем подпись на флешке или любом другом носителе. Получить Mobile ID легко – в специализированных точках в магазинах "Киевстар", которые, кстати, есть во всех областных центрах. Нужно написать заявление на активацию услуги, предоставив лишь паспорт и идентификационный код. Далее заменить старую сим-карту на новую с Mobile ID и активировать ее на смартфоне. Всего 15 минут и цифровой ключ к получению услуг без очередей в вашем в кармане.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Мобильные устройства
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