В оновленому магазині "Київстар" на Хрещатику можна отримати Mobile ID

У центрі столиці відкрили оновлений магазин "Київстар". У ньому зручно розташувалися зони продажу мобільних пристроїв, аксесуарів до них, а також підключення усіляких послуг – як для звичайних громадян, так і для тих, хто займається бізнесом.

Зокрема, тут можна поміняти сімку на нову з Mobile ID, де міститься ваш персональний ключ до багатьох електронних сервісів.

Досить багато послуг вже надається онлайн. Для багатьох послуг потрібна ідентифікація особи. Mobile ID – це зручний доступ отримати цю послугу просто зі смартфону. Вам не потрібні документи, особиста присутність у відділі або в установі,

– пояснив в.о. директора з розвитку бізнесу на корпоративному ринку "Київстар" Костянтин Вечір.

Наприклад, зі свого смартфону чи планшету можна зайти до кабінету водія і отримати всю інформацію про своє авто, штрафи, замовити індивідуальний номерний знак. Чи, приміром, отримати довідку про відсутність судимості на порталі МВС чи якусь іншу від центру надання адмінпослуг. При цьому не потрібно відвідувати саму установу, а отримання документу у зручний час займає усього кілька хвилин. Перелік таких послуг постійно зростає, а потенційна сфера застосування дуже широка – банківські послуги, медицина, освіта, покупки, корпоративний ринок чи навіть голосування на виборах.

Mobile ID дозволяє підписувати документи в електронному вигляді. Це досить зручно, мобільно. Не потрібно витрачати кошти на передачу документів, друкування, оброку документів і таке інше. Просто з мобільного телефону підписали і документ уже готовий з юридично значимим підписом,

– зазначив в.о. директора з розвитку бізнесу на корпоративному ринку "Київстар" Костянтин Вечір.

За словами мобільного оператора, електронний цифровий підпис зберігається на захищеній SIM-картка, код до нього знає лише власник телефону. І це куди надійніше, ніж підпис на флешці чи будь-якому іншому носію. Отримати Mobile ID легко – у спеціалізованих точках в магазинах "Київстар", які, до речі, є в усіх обласних центрах. Потрібно написати заяву на активацію послуги, надавши лише паспорт та ідентифікаційний код. Далі замінити стару сім-карту на нову з Mobile ID та активувати її на смартфоні. Усього 15 хвилин і цифровий ключ до отримання послуг без черг у вашій у кишені.