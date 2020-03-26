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      В общественном транспорте увеличили максимальное количество пассажиров

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      Кабинет министров увеличил максимальное количество пассажиров в общественном транспорте. Теперь можно перевозить вдвое меньше людей, чем мест для сидения.

      Правительство разрешило заполнять 50% мест для сидения в общественном транспорте. Об этом сообщил глава Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко на своей странице в фейсбуке.

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      Кабинет министров внес изменения в постановление "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

      В постановлении отменяется норма о том, что допускается перевозка не более 10 пассажиров одновременно в трамвае, троллейбусе и автобусе на регулярных маршрутах и в автобусах, которые курсируют в режиме маршрутного такси.

      Теперь в общественном транспорте допускается количество пассажиров, которое одновременно не превышает половины количества мест для сидения.

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      Автор: Анастасия Манюхина
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Транспорт Кабинет Министров Украины
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