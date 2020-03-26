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      В громадському транспорті збільшили максимальну кількість пасажирів

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      В громадському транспорті збільшили максимальну кількість пасажирів / Фото з відкритих джерел

      Кабінет міністрів збільшив максимальну кількість пасажирів в громадському транспорті. Тепер можна перевозити вдвічі менше людей, ніж місць для сидіння.

      Уряд дозволив заповнювати 50% місць для сидіння в громадському транспорті. Про це повідомив голова Національної Ради економічного розвитку Олексій Дорошенко на своїй сторінці в фейсбуці.

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      Кабінет міністрів вніс зміни до постанови "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

      У постанові скасовується норма про те, що допускається перевезення не більше 10 пасажирів одночасно в трамваї, тролейбусі та автобусі на регулярних маршрутах та в автобусах, що курсують в режимі маршрутного таксі.

      Тепер у громадському транспорті допускається кількість пасажирів, яка одночасно не перевищує половини кількості місць для сидіння.

      надзвичайна ситуація це
      Що таке надзвичайна ситуація / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Манюхіна
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Транспорт Кабінет Міністрів України
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