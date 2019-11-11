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      В Одессе депутат и его отец-священник избили верующего ПЦУ

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      В Одессе бывший священник с сыновьями избили верующего храма ПЦУ
      В Одессе бывший священник с сыновьями избили верующего храма ПЦУ / eparhia.od.ua

      В Одессе разгорелся большой церквоний скандал. Там бывший священник собора Рождества Христова вместе с двумя сыновьями жестоко избили прихожанина ПЦУ. Один из сыновей – действующий депутат Одесского областного совета от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

      Драка произошла в воскресенье, 10 ноября, сообщила пресс-служба Одесской епархии ПЦУ. По словам духовенства, семья Сеник снова пытается физически давить на верующих храма.

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      Депутат Одесского областного совета от ОПЗЖ Роман Сеник, его брат Иван и отец Виталий Сеник (бывший священник собора) втроем жестоко избили одного из прихожан,
      – рассказали в ПЦУ.

      Что известно о церковном конфликте в Одессе?

      Конфликт с собором Рождества Христова продолжается уже 9 месяцев. В частности, запрещен в священнослужении бывший настоятель храма Виталий Сеник, а его семья "терроризирует церковную общину, сеет раздор и творят физические бесчинства против духовенства и верующих ПЦУ".

      Они не имеют никаких документов на собор и даже пробовали силой захватить помещение храма.

      Сейчас духовенство собора обратилось в полицию и призывает местные власти и правоохранителей способствовать мирному разрешению ситуации.

      blog_ava
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости политики Новости Украины Криминальные новости Новости Одессы Православная церковь Украины Религия Конфликт в ПЦУ
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