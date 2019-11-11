В Одессе депутат и его отец-священник избили верующего ПЦУ

В Одессе разгорелся большой церквоний скандал. Там бывший священник собора Рождества Христова вместе с двумя сыновьями жестоко избили прихожанина ПЦУ. Один из сыновей – действующий депутат Одесского областного совета от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Драка произошла в воскресенье, 10 ноября, сообщила пресс-служба Одесской епархии ПЦУ. По словам духовенства, семья Сеник снова пытается физически давить на верующих храма.

Читайте также: Выломанные двери, слезоточивый газ и полиция: жесткий конфликт между верующими произошел на Буковине

Депутат Одесского областного совета от ОПЗЖ Роман Сеник, его брат Иван и отец Виталий Сеник (бывший священник собора) втроем жестоко избили одного из прихожан,

– рассказали в ПЦУ.

Что известно о церковном конфликте в Одессе?

Конфликт с собором Рождества Христова продолжается уже 9 месяцев. В частности, запрещен в священнослужении бывший настоятель храма Виталий Сеник, а его семья "терроризирует церковную общину, сеет раздор и творят физические бесчинства против духовенства и верующих ПЦУ".

Они не имеют никаких документов на собор и даже пробовали силой захватить помещение храма.

Сейчас духовенство собора обратилось в полицию и призывает местные власти и правоохранителей способствовать мирному разрешению ситуации.