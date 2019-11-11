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      В Одесі депутат і його батько-священник побили вірянина ПЦУ

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      В Одесі колишній священик з синами побили вірянина храму ПЦУ
      В Одесі колишній священик з синами побили вірянина храму ПЦУ / eparhia.od.ua

      В Одесі розгорівся чималий церквоний скандал. Там колишній священик собору Різдва Христового разом з двома синами жорстоко побили парафіянина ПЦУ. Один з синів – чинний депутат Одеської обласної ради від "Опозиційної платформи – За життя".

      Бійка трапилася у неділю, 10 листопада, повідомила пресслужба Одеської єпархії ПЦУ. За словами духовенства, сім'я Сеників знову намагається фізично тиснути на вірян храму.

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      Депутат Одеської обласної ради від ОПЗЖ Роман Сеник, його брат Іван та батько Віталій Сеник (колишній священник собору) втрьох жорстоко побили одного з прихожан,
      – розповіли у ПЦУ.

      Що відомо про церковний конфлікт в Одесі?

      Конфлікт за собор Різдва Христового триває вже 9 місяців. Зокрема, заборонений у священослужінні колишній настоятель храму Віталій Сеник та його родина "тероризують церковну громаду, сіють розбрат та творять фізичні безчинства щодо духовенства та вірян ПЦУ".

      Вони не мають жодних документів на собор і навіть пробували силоміць захопити приміщення храму.

      Наразі духовенство собору звернулося до поліції та закликає місцеву владу і правоохоронців сприяти мирному вирішенню ситуації.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини політики Новини України Конфлікт у ПЦУ Релігія Православна церква України Новини Одеси Кримінальні новини
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