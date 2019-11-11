В Одесі депутат і його батько-священник побили вірянина ПЦУ

В Одесі розгорівся чималий церквоний скандал. Там колишній священик собору Різдва Христового разом з двома синами жорстоко побили парафіянина ПЦУ. Один з синів – чинний депутат Одеської обласної ради від "Опозиційної платформи – За життя".

Бійка трапилася у неділю, 10 листопада, повідомила пресслужба Одеської єпархії ПЦУ. За словами духовенства, сім'я Сеників знову намагається фізично тиснути на вірян храму.

Читайте також: Виламані двері, сльозогінний газ і поліція: жорсткий конфлікт між вірянами стався на Буковині

Депутат Одеської обласної ради від ОПЗЖ Роман Сеник, його брат Іван та батько Віталій Сеник (колишній священник собору) втрьох жорстоко побили одного з прихожан,

– розповіли у ПЦУ.

Що відомо про церковний конфлікт в Одесі?

Конфлікт за собор Різдва Христового триває вже 9 місяців. Зокрема, заборонений у священослужінні колишній настоятель храму Віталій Сеник та його родина "тероризують церковну громаду, сіють розбрат та творять фізичні безчинства щодо духовенства та вірян ПЦУ".

Вони не мають жодних документів на собор і навіть пробували силоміць захопити приміщення храму.

Наразі духовенство собору звернулося до поліції та закликає місцеву владу і правоохоронців сприяти мирному вирішенню ситуації.