В Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар": 8 человек погибли – фото

В ночь на 17 августа в Одессе горел отель "Токио Стар". По меньшей мере 8 человек погибли, еще 10 пострадали.

Отель расположен на улице Водопроводная, 1а. Спасатели получили сообщение о пожаре в 1:34.

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Ликвидировать огонь в отеле "Токио Стар" удалось лишь в 4:32.



В Одессе горел отель "Токио Стар" / Фото: UA: Одесса

Спасателям удалось спасти около 10 человек. Огонь охватил более 1 000 квадратных метров.



По меньшей мере 8 человек погибли в результате пожара/ Фото: UA: ОДЕССА





По меньшей мере 10 человек пострадали в результате пожара/ Фото: UA: ОДЕССА

С огнем почти всю ночь боролись 65 спасателей ГСЧС, было задействовано 13 единиц техники. Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются.



Из 10 пострадавших – 7 спасли подразделения ГСЧС/ Фото: UA: ОДЕССА