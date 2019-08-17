08:56
17 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: ОМОН планирует переворот в России. Путин нашел себе балерину
      Вєсті Кремля
      21:23, 15 августа
      Вести.UA: Парад достоинства Бадоева. Неудачная ставка Ахметова на Ляшко
      Вєсті.UA
      20:25, 16 августа
      Почему новые вагоны "Укрзализныци" простаивают на заводе и куда исчезли деньги: расследование
      ЦРУ
      09:00, 16 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      В Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар": 8 человек погибли – фото

      270 Читати новину українською
      Пожар в Одессе в отеле Токио Стар 17 августа 2019 – фото
      В Одессе горел отель: 8 человек погибли / facebook.com/suspilne.odesa

      В ночь на 17 августа в Одессе горел отель "Токио Стар". По меньшей мере 8 человек погибли, еще 10 пострадали.

      Отель расположен на улице Водопроводная, 1а. Спасатели получили сообщение о пожаре в 1:34.

      Читайте также: В Киеве взорвалась и сгорела маршрутка: фото, видео с места события

      Ликвидировать огонь в отеле "Токио Стар" удалось лишь в 4:32. 

      одеса токіостар готель жертви пожежа
      В Одессе горел отель "Токио Стар" / Фото: UA: Одесса

      Спасателям удалось спасти около 10 человек. Огонь охватил более 1 000 квадратных метров.

      готель одеса токіо стар жертви пожежа
      По меньшей мере 8 человек погибли в результате пожара/ Фото: UA: ОДЕССА


      одеса пожежа токіо стар рятувальники жертви
      По меньшей мере 10 человек пострадали в результате пожара/ Фото: UA: ОДЕССА

      С огнем почти всю ночь боролись 65 спасателей ГСЧС, было задействовано 13 единиц техники. Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

      одеса пожежа токіо стар
      Из 10 пострадавших – 7 спасли подразделения ГСЧС/ Фото: UA: ОДЕССА

      blog_ava
      Гороскоп на 17 августа для всех знаков зодиака
      сегодня
      736
      Теги: Новости Украины ГСЧС Жертвы Новости Одессы Пожар
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Радиация может и подождать, или Путин важнее всех
      сегодня , 08:40 Радиация может и подождать, или Путин важнее всех
      Блог Медіа 119
      Путь шамана: сможет ли Габышев изгнать Путина?
      сегодня , 01:00 Путь шамана: сможет ли Габышев изгнать Путина?
      Іван Яковина 428
      Чи були між Порошенком та сім'єю Януковича домовленості: купівля "Прямого каналу"
      сегодня , 00:00 Чи були між Порошенком та сім'єю Януковича домовленості: купівля "Прямого каналу"
      Дмитро Гнап 192
      Главные новости 16 августа: опять убиты бойцы ВСУ на Донбассе, Грымчак сможет выйти под залог
      16 августа , 23:26 Главные новости 16 августа: опять убиты бойцы ВСУ на Донбассе, Грымчак сможет выйти под залог
      891
      Нет воды и электричества, дурацкие учения и террор против торговцев: новости Крымнаша
      16 августа , 22:00 Нет воды и электричества, дурацкие учения и террор против торговцев: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 484
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук