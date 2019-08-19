В Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар": что известно – фото и видео

В ночь на 17 августа в Одессе горел отель "Токио Стар". По меньшей мере 19 человек пострадали, из них – 9 погибли. Среди пострадавших – ребенок и 2 иностранцев.

В Одессе горел отель "Токио Стар"

Отель расположен на улице Водопроводная, 1а. Спасатели получили сообщение о пожаре в 1:34.

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Ликвидировать огонь в отеле "Токио Стар" удалось лишь в 4:32.



В Одессе горел отель "Токио Стар" / Фото: UA: Одесса

Подразделения ГСЧС спасли около 10 человек. Огонь охватил более 1 тысячу квадратных метров. Во время пожара в отеле находилось ориентировочно 200 человек.



По меньшей мере 8 человек погибли в результате пожара/ Фото: UA: ОДЕССА





По меньшей мере 10 человек пострадали в результате пожара/ Фото: UA: ОДЕССА

С огнем почти всю ночь боролись 65 спасателей ГСЧС, было задействовано 13 единиц техники.



Из 10 пострадавших 7 спасли подразделения ГСЧС/ Фото: UA: ОДЕССА



​ Здание отеля после пожара

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Всего с места происшествия были эвакуированы около 150 человек. Неподалеку от отеля работают временные пункты из автобусов, где могут находиться пострадавшие. Там людям оказывается домедицинская помощь, а также помощь психологов и волонтеров. Несколько десятков спасенных людей пригласил к себе домой одессит, который стал случайным свидетелем пожара и бросился помогать спасателям и полицейским.



Временно люди после пожара находятся в автобусах



Пострадавшие от пожара в отеле "Токио Стар"

Кстати, в Одессе и области объявлен траур по погибшим в результате пожара в "Токио Стар"

Что стало причиной пожара

Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Правоохранители уже открыли уголовное производство за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Полиция рассматривает три основные версии пожара:

инсценировка пожара с целью сокрытия убийства;

нарушение правил пожарной безопасности;

неосторожное использование огня постояльцами отеля.

По словам главы полиции Одесской области, наиболее вероятной является вторая версия – нарушение правил пожарной безопасности. Сейчас расследованием трагедии занимаются следователи теруправления ГБР, расположенного в Николаеве, а досудебное следствие осуществляет полиция Одесской области.

Тем временем, очевидцы рассказали, что возгорание произошло на втором этаже в прачечной. Вполне вероятно, что там загорелась проводка.

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Что известно о пострадавших

Всего в результате пожара пострадали 19 человек, среди них – 1 ребенок и 2 иностранца. 7 человек погибли на месте пожара, а еще один человек – в "скорой", а в 14:12 во время проведения следственных действий на месте пожара найдено тело 9-го погибшего. Что известно о погибших – читайте по ссылке.

10 пострадавших госпитализированы, из них 7 находятся в тяжелом состоянии, а 2 – в состоянии средней тяжести. Среди госпитализированных есть иностранцы – граждане Сьерра-Леоне и Литвы, но они от госпитализации отказались. Список лиц, которых госпитализировали – ищите здесь.

Утром 18 августа судмедэксперты провели вскрытие всех 9 жертв трагического пожара в "Токио Стар". Часть погибших уже опознали родственники.

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Как отреагировало руководство отеля

Владелец отеля – Вадим Черный. Он подчеркнул, что готов к ответственности, если окажется, что в трагических событиях есть его вина или вина работников отеля.

Отметим, что руководство одесского отеля "Токио Стар" не позволило провести плановую проверку в июле 2019 года. Заместитель директора департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций Павел Афанасьев отметил, что владелец гостиницы сменил форму собственности, поэтому представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на проверку не был допущен.

Кого задержала полиция

Уже известно, что в рамках досудебного расследования полиция задержала владельца гостиницы "Токио Стар" – Вадима Чорного. Произошло это под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области. Предпринимателю сообщили о подозрении по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель людей.

Также на месте пожара правоохранители изъяли всю документацию и сервер с видеоархивом с целью изучения. Кроме того, полицейские опрашивают свидетелей и представителей фирмы, которая устанавливала в отеле противопожарную сигнализацию.

Что заявили Зеленский и Гройсман

О возможной ответственности Вадима Черного уже успел заявить Президент Украины Владимир Зеленский.

"Отвечать будут не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный – владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости", – заявил украинский гарант.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже поручил немедленно провести полные проверки мест отдыха. Он также выразил соболезнования родным погибших и поблагодарил спасателей, которые самоотверженно боролись с огнем и спасли из ловушки людей.

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