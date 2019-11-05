В Одессе международную торговую компанию АШАН незаконно лишили земли под строительство

Судьбу будущего одного из крупнейших ритейл-парков в Одесской области решали на очередном заседании антирейдерской Комиссии Минюста.

Речь идет о земельных участках под строительство, ранее принадлежавших компаниям: "С.П.Т" и "АБС Технолоджи", которые входят во французскую группу компаний АШАН.

Но Приморский районный суд города Одессы наложил арест на землю и передал ее в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Однако агентство на торгах продало ее другой компании. Как заявляют адвокаты АШАНа, несмотря на запрет на отчуждение земельных участков, государственный регистратор быстро перерегистрировал право собственности на них на ООО "Пелучо". По указанным фактам инициирован ряд уголовных производств.

Схема отчуждения указанных земельных участков на первый взгляд была специально или искусственно создана с целью лишения права собственности. Это было довольно быстро, сами земельные участки были проданы по цене, более чем в 20 раз меньшей,

– рассказал адвокат, представитель группы компаний АШАН Сергей Смирнов.

По словам адвокатов, проведя собственный анализ им удалось установить множество неправомерных действий, совершенных данным государственным регистратором при регистрации земельных участков. На это призвали обратить внимание членов Комиссии при принятии решения.

"Мы нашли достаточно много информации о наличии большого количества досудебных дел о совершении Манютой С.В. незаконных регистрационных действий", – отметил адвокат, представитель группы компаний АШАН Алексей Колток.

Собственниками земельных участков "С.П.Т." а также "АБС Технолоджи" уже был совершен ряд действий, направленных на подготовку земельных участков для осуществления строительства на них. Размер денежных средств, которые были инвестированы в подготовку земельных участков, в 10 раз превышает ту цену, за которую земельные участки были проданы компании "Пелучо",

– сказал адвокат, представитель группы компаний АШАН Кузьма Позычанюк.

Помимо планов построить ТРЦ и создать сотни рабочих мест, в компании АШАН неоднократно заявляли о намерениях дополнительно инвестировать в развитие транспортной инфраструктуры области. Поэтому надеются, что комиссия Минюста отменит незаконную запись в государственном Реестре, что станет первым шагом к возвращению земли международной торговой компании.