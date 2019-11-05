В Одесі міжнародну торговельну компанію АШАН незаконно позбавили землі під будівництво

Долю майбутнього, одного із найбільших рітейл-парків в Одеській області вирішували на черговому засідання антирейдерської Комісії Мінюста.

Йдеться про земельні ділянки під будівництво, що раніше належали компаніям: "С.П.Т" та "АБС Технолоджі", які входять до французької групи компаній АШАН.

Але Приморський районний суд міста Одеси наклав арешт на землю і передав їх в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Проте агентство на торгах продало їх іншій компанії. Як заявляють адвокати АШАНу, попри заборону на відчуження земельних ділянок, державний реєстратор швидко перереєстрував право власності на них на ТОВ "Пелучо". За вказаними фактами ініційовано низку кримінальних проваджень.

Схема відчуження вказаних земельних ділянок на перший погляд була спеціально або штучно створена з метою позбавлення права власності. Це було досить швидко, самі земельні ділянки були продані за ціною, більш ніж в 20 разів меншою,

– розповів адвокат, представник групи компаній АШАН Сергій Смирнов.

За словами адвокатів, провівши власний аналіз їм вдалося встановити безліч неправомірних дій, вчинених даним державним реєстратором при реєстрації земельних ділянок. На це закликали звернути увагу членів Комісії при прийнятті рішення.

"Ми знайшли досить багато інформації про наявність великої кількості досудових справ щодо вчинення Манютою С.В. незаконних реєстраційних дій", – зазначив адвокат, представник групи компаній АШАН Олексій Колток.

Власниками земельних ділянок "С.П.Т." а також "АБС Технолоджі" вже було вчинено ряд дій спрямованих на підготовку земельних ділянок для здійснення будівництва на них. Розмір грошових коштів, які були інвестовано в підготовку земельних ділянок, в 10 разів перевищує ту ціну, за яку земельні ділянки було продано компанії "Пелучо",

– сказав адвокат, представник групи компаній АШАН Кузьма Позичанюк.

Крім планів побудувати ТРЦ та створити сотні робочих місць, у компанії АШАН неодноразово заявляли про наміри додатково інвестувати в розбудову транспортної інфраструктури області. Тому сподіваються, що комісія Мінюста скасує незаконний запис в державному Реєстрі, що стане першим кроком до повернення землі міжнародній торговельній компанії.