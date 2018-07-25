В Одессе умер мужчина, которого отказалась госпитализировать скорая
В одном из парков Одессы найден труп мужчины. По словам очевидцев, мужчина сидел на скамейке в сквере еще с вечера.
Об этом сообщило издание "Одесса.net"
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Утром он был уже на газоне возле памятника еле живой. Работники кафе дали ему кофе, полили водой. Когда он немного пришел в себя его пересадили под дерево, а потом вызвали скорую,
– рассказывают свидетели.
Отмечается, что на место прибыла карета скорой, но госпитализировать мужчину медики отказались. По словам свидетелей врачи осмотрели мужчину, померили ему давление и спросили готов ли он к госпитализации.
"Он промямлил что-то невразумительное в ответ. Работник скорой сказал, что человек отказывается ехать в больницу", – рассказали очевидцы.
Сообщается, что впоследствии мужчина умер и прохожие вызвали полицию.
В издании отметили, что впоследствии пресс-служба Национальной полиции Украины в Одесской области сообщила о том, что сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 (Умышленное убийство).
Для установления причин смерти тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу.