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В Одессе умер мужчина, которого отказалась госпитализировать скорая

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Медики говорят, что мужчина отказался от госпитализации
Медики говорят, что мужчина отказался от госпитализации / odessa.net.ua

В одном из парков Одессы найден труп мужчины. По словам очевидцев, мужчина сидел на скамейке в сквере еще с вечера.

Об этом сообщило издание "Одесса.net"

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Утром он был уже на газоне возле памятника еле живой. Работники кафе дали ему кофе, полили водой. Когда он немного пришел в себя его пересадили под дерево, а потом вызвали скорую,
– рассказывают свидетели.

Отмечается, что на место прибыла карета скорой, но госпитализировать мужчину медики отказались. По словам свидетелей врачи осмотрели мужчину, померили ему давление и спросили готов ли он к госпитализации.

"Он промямлил что-то невразумительное в ответ. Работник скорой сказал, что человек отказывается ехать в больницу", – рассказали очевидцы.

Сообщается, что впоследствии мужчина умер и прохожие вызвали полицию.

В издании отметили, что впоследствии пресс-служба Национальной полиции Украины в Одесской области сообщила о том, что сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 (Умышленное убийство).

Для установления причин смерти тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
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