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В Одесі помер чоловік, якого відмовилась госпіталізувати швидка

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Медики кажуть, що чоловік відмовився від госпіталізації
Медики кажуть, що чоловік відмовився від госпіталізації / odessa.net.ua

В одному з парків Одеси знайдено труп чоловіка. За словами очевидців, чоловік сидів на лавці у сквері ще з вечора.

Про це повідомило видання "Одесса.net"

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Зранку він був уже на газоні біля пам'ятника ледве живий. Працівники кафе дали йому каву, полили водою. Коли він трохи прийшов до тями його пересадили під дерево, а потім викликали швидку,
– розповідають свідки.

Зазначається, що на місце прибула карета швидкої, але госпіталізувати чоловіка медики відмовились. За словами свідків лікарі оглянули чоловіка, поміряли йому тиск та запитали чи готовий він до госпіталізації.

"Він промимрив щось незрозуміле у відповідь. Працівник швидкої сказав, що чоловік відмовляється їхати до лікарні", – розповіли очевидці.

Повідомляється, що згодом чоловік помер і перехожі викликали поліцію.

У виданні зауважили, що згодом прес-служба Національної поліції України в Одеській області повідомила про те, що наразі вирішується питання про внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 115 (Умисне вбивство). 

Для встановлення причин смерті тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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